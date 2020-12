Burkina Faso: Le personnel de santé, Homme de l'année 2020 des Editions Sidwaya

En fin 2019, le coronavirus, baptisé plus tard COVID-19, a fait son apparition en Chine continentale, notamment dans la ville de Wuhan. Quelques mois après, la maladie s'est répandue dans le monde. Ainsi, le 9 mars 2020, le premier cas a été détecté au Burkina Faso, entraînant une psychose généralisée.

Notre pays devait alors affronter la pandémie dans une certaine impréparation, avec des moyens techniques et humains limités. Très vite, le personnel soignant s'est engagé, corps et âme, avec patriotisme, dans la lutte. Ceci, malgré la nouveauté de la maladie, dont nos experts n'avaient pas la maitrise totale. Le fonctionnement du virus et ses voies de contamination n'étaient pas encore bien cernés. Avec les moyens du bord et un mental d'acier, les agents de santé, à travers les soins apportés aux malades même si certains sont décédés, ont contribué à limiter la propagation du virus sous nos cieux. Certains d'entre eux ont même été contaminés, ce qui atteste des risques de leur noble métier.

Mais jamais les agents de santé n'ont baissé les bras. Jamais ! Ils sont toujours au four et au moulin et leur engagement contre la maladie a permis au Burkina Faso de la contenir, quand certains analystes prévoyaient un cataclysme. En dépit de la résurgence des cas de la COVID-19, ces dernières semaines, les chiffres sont moins alarmants au Burkina Faso que dans d'autres pays de la sous-région ouest-africaine. Les agents de santé, ces combattants de première ligne contre le coronavirus, sont donc des héros qui méritent tous nos égards. Quoi de plus normal que les Editions Sidwaya fassent d'eux leur personnalité de l'année 2020 ?