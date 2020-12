Cote d'Ivoire: Gonto Koui pélagie annonce sa candidature aux législatives 2021 (Rhdp, Zouan-Hounien)

Gonto Koui Pélagie, cadre RHDP, native de Zouan-hounien, a profité des fêtes de fin d'année pour effectuer son retour au bercail, après un an d'absence. Une absence dûe à la pandémie à coronavirus, à en croire la fille issue de la grande famille Koui, d'où est originaire feu Koui Mamadou, ancien président de la cours suprême.

Depuis son retour, le 24 décembre 2020 parmi les siens, Gonto Koui Pélagie est sur plusieurs fronts. Civilité à la chefferie, actions sociales en faveur des couches démunies, sensibilisation à la cohésion, rencontre avec les femmes et les jeunes du département etc. Autant d'actions au menu , durant ses 7 jours, dans sa localité d'origine.

Ce sont, en plus de Zouan-hounien, 11 villages du département , qu'elle a visités. Notamment, Yehileu Niam-Mampleu, Mian-Fouortouo, Nanta, Mouantouo, Glangleu, Boutouo, Krozialé, Tiapleu, Banhieleu.

Gonto Koui Pélagie, cadre exerçant au " Fonds d'entretien routier" ( FER), et marraine de plusieurs associations de femmes, dans le département, a débuté son séjour mouvementé, par un arbre de Noël, avec les tous petits, à l'école primaire du quartier Glileu . Ambiance festive , et communion avec les enfants issus de toutes les communautés confondues, étaient au rendez-vous. En tant que initiatrice de la plateforme " Espoir de Zouan-hounien" , la généreuse a offert des cadeaux à plus de 500 enfants.

"Maman Gonto" comme l'appelaient des enfants qui ont eu le sourire grâce à elle, a continué ses consultations les jours qui ont suivis, cette "grande messe des enfants", avec les autorités coutumières, notamment le chef central , le chef de terre, et les autres notabilités.

" Chers parents j'ai décidé de me présenter à la prochaine législative. Parce que je suis très soucieuse du bien être de mes parents et du département, lequel a du mal à décoller en terme de développement, je veux être député; par conséquent, je demande votre bénédiction ", a-t-elle sollicité à cette occasion.

Les femmes, les jeunes, les associations et groupements, ont été rencontrés les autres jours dans les quartiers de la commune, ainsi que dans les villages environnants.

Un séjour, dans l'ensemble, qui n'était pas du tout repos pour la toute première femme candidate déclarée, dans cette circonscription . Au delà, pour Gonto Koui Pélagie, son retour dans sa région natale se justifie.

C'est fort de toutes ses actions, (ainsi même en son absence en août 2020, au plus fort de la crise sanitaire , des vivres et non vivres ont été offerts aux populations ), que les garants de la tradition, lui ont accordé leur bénédiction pour les échéances des élections législatives, en mars 2021.