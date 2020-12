Cote d'Ivoire: Dialogue politique - Hamed Bakayoko invite les acteurs politiques à joindre l'acte aux engagements pris

Le Premier ministre Hamed Bakayoko a présidé, hier, la réunion de restitution des conclusions et recommandations du dialogue politique. Au terme de cette rencontre entre les entités politiques présentes à cette rencontre à la Primature, il a demandé aux personnalités qui étaient autour de la table des discussions de faire preuve de bonne foi en appliquant véritablement les résolutions qui ont sanctionné les échanges. « La présente séance plénière, qui clôt les travaux de cette session du dialogue politique, ouvre de nouvelles perspectives pour notre pays, résolument engagé sur le chemin du développement et de la croissance inclusive dans la paix et la cohésion sociale. A cette fin, joignons, dans les tout prochains jours, les actes aux engagements que nous venons de prendre », a-t-il insisté.

En outre, le chef du gouvernement a appelé les partis politiques au sens de la responsabilité pour persévérer dans la voie de la concertation, afin de consolider les acquis du présent dialogue politique. « Je voudrais réitérer ma disponibilité et celle du gouvernement au dialogue », s'est-il engagé. Avant de rassurer : « Ce dialogue, nous le souhaitons permanent ». Le Premier ministre s'est, par ailleurs, félicité de la qualité des échanges et de la bonne ambiance qui a prévalu lors des discussions. « Je me réjouis de l'esprit de fraternité et de la qualité des échanges entre les membres du gouvernement, les représentants des partis et groupements politiques et les organisations de la société civile », s'est-il réjoui.

Puis, il a exprimé les félicitations du Président de la République Alassane Ouattara à l'ensemble des parties prenantes pour leur disponibilité durant les différentes réunions qui ont abouti à la séance plénière d'hier. Il les a également remerciés pour l'ouverture dont elles ont fait preuve relativement aux résultats obtenus.

Hamed Bakayoko, à l'entame de ces propos, avait indiqué que la méthodologie adoptée, conformément à son souhait, a permis de mettre sur la table des discussions toutes les questions qui préoccupent la classe politique et les organisations de la société civile. Ces questions, avait-il poursuivi, concernent notamment la composition des Commissions locales de la Cei, la décrispation du climat politique et l'approfondissement de la démocratie dans notre pays. Dans cette dynamique, il a soutenu que chacune des parties prenantes au dialogue a pu ainsi exprimer en toute liberté, avec franchise et dans la courtoisie, son approche de chacun des points à débattre.