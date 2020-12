Cote d'Ivoire: Décoration - Des dizaines de marins distingués pour leur professionnalisme à servir la nation

22 marins militaires, officiers, sous-officiers mariniers en activité ou à la retraite, ont été distingués dans la matinée de ce mercredi 30 décembre 2020, à la place Thomas D'Aquin de l'Etat-major Général des Armées.

En tête des décorés, le Contre-amiral N'Guessan Kouamé Célestin, Chef d'Etat-major de la Marine nationale, suivi de l'Officier d'Administration en Chef de 1ère classe Korandji Kouao Patrice Armand, Commandant l'Unité de commandement et de soutien de la Marine (Ucsma).

Ils ont été tous deux distingués au grade d'Officier de l'Ordre National. S'en est suivie, la décoration pour le grade d'Officier de l'ordre du Mérite ivoirien, des Capitaines de vaisseau Essigan Ahico Gilles Ferdinand et Palé Djiami, respectivement commandant des emprises et de la Base navale d'Abidjan et commandant du Groupement des fusiliers marins commandos (Gfusco).

Onze autres officiers supérieurs, entre autres et officiers mariniers ont décroché les médailles de Chevalier de l'Ordre du mérite ivoirien. Pour la catégorie des médailles des Forces armées, ce sont deux officiers subalternes et trois officiers mariniers qui ont reçu la distinction.

Ainsi, pour le compte de l'année 2020, ce sont au total, 15 officiers et 07 officiers mariniers qui ont reçu le témoignage de reconnaissance des Forces Armées de Côte d'Ivoire et de la nation à la Marine nationale, pour leur engagement à exercer leur métier avec amour et rigueur. Aussi, le Général de Corps d'Armée Lassana Doumbia Chef d'Etat-major Général des Armées (Cemga) de le signifier de vives voix aux récipiendaires et aux restes des personnels de son Armée en ces termes : « Je salue le professionnalisme avec lequel vous avez fait montre. Soyez fiers de recevoir ces médailles, mais vous devez désormais servir d'exemple en continuant sur le chemin qui vous a conduit à être distingués ce jour. Gardez le cap en redoublant d'effort ». Poursuivant, il a exhorté tous ceux qui n'ont pas été nominés à travailler davantage afin qu'eux aussi, puissent un jour, recevoir la reconnaissance des Forces Armées de Cote d'Ivoire et de la nation.