Cote d'Ivoire: Cei, procédure judiciaire, découpage électoral... - Le gouvernement et l'opposition d'accord

La phase 3 du dialogue politique s'est achevée, hier, à la Primature au Plateau. Les représentants du gouvernement, les formations politiques du Rhdp, celles de l'opposition et les organisations de la société civile qui ont pris part à ces discussions, sont arrivés à des points de convergence. Le général Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dans son intervention, a fait savoir que plusieurs propositions et recommandations ont été faites par les parties prenantes au dialogue.

Ainsi, en ce qui concerne la Commission électorale indépendante (Cei), il a révélé que les entités engagées dans ces discussions ont convenu de la désignation des membres des bureaux des Commissions électorales locales ( Cel) par voie élective, tout en encourageant les partis politiques à des compromis sur le terrain ; du retour dans les organes de l'institution chargée d'organiser les élections des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation ; de l'élargissement de la composition de l'organe électoral à d'autres partis politiques sans préjudice de l'équilibre de celui-ci.

Le général Vagondo Diomandé a, par ailleurs, déclaré qu'au titre des questions liées au processus électoral, les acteurs politiques et les personnalités de la société civile ont proposé l'amélioration du découpage électoral, en maintenant les acquis ; le financement public des candidats aux élections législatives ; la remise aux partis politiques de la version de la liste électorale comportant des photos ; l'égale valeur probante des procès-verbaux remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote avec ceux détenus par la Cei ; la remise aux représentants des candidats d'exemplaires du procès- verbal de compilation après le dépouillement par les Cel ; l'introduction de la proportionnelle intégrale aux élections législatives pour les circonscriptions ayant plus de deux sièges.

Parlant des recommandations, il a soutenu que les parties prenantes au dialogue ont condamné unanimement la violence et l'incivisme sous toutes leurs formes, comme mode de conquête et de gestion du pouvoir d'État, conformément au préambule de la constitution ivoirienne. Celles-ci, a-t-il poursuivi, ont aussi recommandé que les élections législatives se tiennent en mars 2021, que la sécurité autour de ce processus électoral soit renforcée et que le mot d'ordre de désobéissance civile soit levé.

Au niveau de l'apaisement de l'environnement politique, le ministre a affirmé que les uns et les autres ont souhaité la poursuite des discussions à un haut niveau entre le Président de la République Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda.

Un plaidoyer a aussi été fait pour la libération des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010 ; la poursuite des procédures judiciaires en cours, afin d'éviter toute impunité ; la réparation et le dédommagement des victimes des violences ; la répentance des auteurs et des acteurs politiques pour les actes de violence perpétrés.