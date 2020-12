Ile Maurice: Des speed cameras repositionnées en sens inverse...

Les automobilistes ne parlent que de ça depuis deux jours. Les speed cameras situées sur l'autoroute à Pailles, Camp-Chapelon, Phoenix ou encore à Midlands, ont été repositionnées en sens inverse. Ce qui n'a pas échappé à l'œil d'un bloggeur connu. Il avise les automobilistes de se méfier de ces changements qui ont lieu en pleine période de festivités.

D'aucuns s'interrogent même sur la légalité de cet exercice. Un policier affecté à la Traffic Management and Safety Unit (TRMSU) explique que les policiers ont le droit de changer la direction à n'importe quel moment car il y a bien des panneaux dans les deux sens. «Un automobiliste a le devoir de respecter le code de la route peu importe dans quelle direction se trouvent ces caméras et les policiers ont le droit de les repositionner, quand besoin est et sans la nécessité d'informer.»

Il nous revient également que cette pratique deviendra plus courante en 2021 et sera appliquée dans les villes ou villages pour dissuader les automobilistes de violer le Code de la route. Rien qu'entre les 24 et 28 décembre, plus de 400 automobilistes ont été pris en contravention pour excès de vitesse. Rappelons aussi que, malgré trois mois de confinement, plus de 130 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route cette année contre 144 en 2019.