Egypte: Le pays condamne les explosions survenues à l'aéroport d'Aden

L'Egypte a condamné les explosions à l'aéroport d'Aden lors de l'atterrissage de l'avion transportant le président et les membres du nouveau gouvernement yéménite, faisant nombre de morts et de blessés parmi les Yéménites.

L'Egypte a réaffirmé sa position de soutien au Yémen dans sa lutte pour rétablir la sécurité et la stabilité, réaliser les aspirations de son peuple et faire face à toutes les formes de terrorisme et à ses commanditaires, selon un communiqué publié ce mercredi par le ministère des Affaires étrangères.

"De tels actes terroristes lâches rendront le nouveau gouvernement yéménite plus déterminé à aller de l'avant dans sa mission pour récupérer les institutions de l'Etat et faire face aux défis majeurs qu'il relève afin de parvenir à un règlement politique global de la crise yéménite sur la base de l'accord de Riyad et des références pertinentes", a ajouté le ministère des AE.

L'Egypte a exprimé sa solidarité avec le Yémen dans cet incident douloureux, présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant une prompte guérison aux blessés.