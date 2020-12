Egypte: Le gouvernement a amélioré les salaires des fonctionnaires en 2020

Le gouvernement a honoré ses engagements financiers, en dépit de l'épidémie du coronavirus, et débloqué à l'intention des fonctionnaires concernés par la loi sur le service civil la hausse salariale périodique établie à 7% et leur prime, a déclaré jeudi 31 décembre 2020 le ministre des finances, Mohamed Maait.

Les fonctionnaires non concernés par cette loi, ont également obtenu une hausse salariale de 12% et leur prime, dans les mêmes dates, soit les 1er juin et juillet 2020, a-t-il dit, selon un communiqué publié par le ministère.

Un paquet de mesures additionnelles a été approuvé pendant l'année 2020 pour améliorer les salaires des personnels soignants, des enseignants et de leurs assistants dans les secteurs pré-universitaire et azharite, qui constituent 60% de l'appareil administratif de l'Etat, a-t-il poursuivi.

Cette mesure doit profiter à 2,1 millions d'enseignants et d'assistants des deux secteurs susdits, à hauteur de 6,6 milliards de livres; les bonus financiers leur seront déboursés à partir de janvier 2021 avec leur salaire et consistent en une hausse mensuelle moyenne de 390 LE pour les assistants à 630 LE pour les professeurs, une prime d'enseignement de 50%, une prime de performance de 50% et enfin une prime pour la surveillance et la correction des examens de 25%, a-t-il dit.

La prime allouée aux professions médicales a été relevé pour 600 000 médecins et infirmiers, à un montant total de 2,25 milliards de livres, variant de 700 à 1225 LE; de même que la rémunération des internes dans les hôpitaux universitaires du ministère de l'enseignement supérieur et d'al-Azhar a été augmenté à 2200 au lieu de 4000 LE.