Congo-Kinshasa: AAS 100% FATSHI - Sylvain Ntumba soutient l'Union Sacrée pour l'émergence d'une nouvelle classe politique

Après la rupture de la coalition Fcc et Cach, l'heure est au lancement de la construction de l'Union sacrée afin de faire émerger une nouvelle classe politique.

C'est ce qu'a déclaré à la presse, Sylvain Ntumba N'Tengu, Président national de l'Asbl "AAS100% FATSHI" et Secrétaire Exécutif national adjoint des Forces Politiques et sociales alliées de l'Udps (FPAU). Il a ensuite appelé les Congolais à se tenir debout dans un nouvel élan de conception de gouvernance.

Le discours sur l'état de la nation du Président de la République du 6 décembre dernier continue à alimenter l'actualité sur l'échiquier national. A Kinshasa, Sylvain Ntumba N'tengu, ci-devant président national de l'Asbl AAS 100% Fatshi et Secrétaire adjoint des Forces Politiques et sociales alliées de l'Udps (FPAU) que coordonne Laurent Batumona, salue et encourage le Chef de l'Etat pour son initiative de mettre en place l'Union sacrée pour la nation. Il se met dans la posture de servir le pays aux côtés de l'actuel président de la République. Après avoir suivi religieusement le discours du Chef de l'Etat devant le Congrès, il se projette dans la pensée interpellatrice de Jean Jaress qui disait : " Le courage c'est de chercher la vérité et de ne pas subir la loi du mensonge, c'est de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux muets fanatiques". C'est à raison qu'il a salué le courage qu'il a qualifié de titanique du chef de l'Etat qui a dénoncé la fragilité de la coalition Fcc-Cach et de son appel programmatique à la mobilisation nationale à l'Union sacrée synonyme de "Le Peuple d'abord".

Selon lui, Félix Tshisekedi, dans son rôle régalien a plus visé la correction des erreurs du passé. Dans son rappelle de l'histoire récente de la RDC, Sylvain Ntumba démontre que le pays a été déstabilisé intellectuellement depuis des années 1970 avec la stratégie de fermeture des Universités et Facultés reléguées à l'intérieur du pays. Il a pris l'exemple de la faculté des sciences politiques et administratives par le pouvoir mobutien. "Actuellement, nous vivons une recrudescence d'élite kabilie qui à cœur joie torpille et désoriente intellectuellement l'opinion".

Il considère que le temps des humiliations étant révolu et face à ce fléau, il a invité les Congolais, sous l'impulsion du Président de la République, l'élite congolaise acquise au changement à s'emparer de la place publique pour élucider Polito-logiquement ces notions qui sont usitées à tort et à travers par ces derniers avec un souci macabre, moulé dans une démocratie à la Poutine.

Ensuite, il a appelé les Congolais à être débout dans un nouvel élan de conception de gouvernance. "AAS 100% vous invite non seulement à soutenir l'Union sacrée, aussi, alerte les députés nationaux à prendre conscience car il est temps de lancer la construction de notre train la RDC mais également nous suggérons à Son Excellence le premier citoyen des Congolais à faire émerger une nouvelle classe politique imbu de nouvelle donne", a déclaré Sylvain Ntumba.

La précédente classe politique, a-t-il ajouté, a démontré ses failles par le fait qu'elle répondait au dicta d'une autorité croisée. Empruntant une citation de Robert Kennedy qui dit : "peu d'entre nous auront la grandeur de changer l'histoire mais chacun de nous peut changer une petite partie des évènements pour que la totalité de tous ces actes permettent d'écrire l'histoire d'une génération". L'appel de l'Union sacrée pour lui est une grandeur tirant ses origines dans l'incarnation des idéaux du Sphinx Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba.