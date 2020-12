Congo-Kinshasa: Nkongolo Kabila - "La DGDA est capable de donner satisfaction en temps réel à la demande exprimée par la SOCIR SA"

En application de l'Arrêté n°009/CAB/MIN/ECONAT/ABM/RKS/msm/2020 du 17 juin 2020 de Madame le Ministre de l'Economie Nationale, la Société Congolaise des Industries de Raffinage (SOCIR SA) à qui les sociétés de distribution et d'autres consommateurs de produits pétroliers doivent les frais de distribution des carburants terrestres au moment de la mise à la consommation, a estimé utile, pour une bonne traçabilité de cette perception, de signer un protocole d'accord de collaboration avec la DGDA.

C'était le mardi 29 décembre 2020, qu'a eu lieu la cérémonie de signature dudit Protocole d'Accord de Collaboration entre la Société Congolaise des Industries de Raffinage SA, SOCIR en sigle et la Direction Générale des Douanes et Accises.

C'était au siège de la DGDA à Royal, dans la Commune de la Gombe, en présidence de hauts cadres et agents de ces deux entités.

Dans son mot de circonstance, le DG de la DGDA, M. Nkongolo Kabila Mutshi a indiqué que, grâce à sa plateforme de gestion des procédures douanières SYDONIA WORLD, la DGDA est capable de donner satisfaction en temps réel à la demande exprimée par la SOCIR SA comme c'est déjà le cas à l'instar de bien d'autres partenaires.

La signature de ce protocole d'accord de collaboration, a rappelé le DG de la DGDA, entre les deux organisations s'inscrit dans la ligne droite de la vision de Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Chef de l'Etat, dans la mise en œuvre de sa politique de développement de la République Démocratique du Congo dont la numérisation des procédures dans le domaine des Finances publiques est l'un des piliers majeurs.

Nkongolo a saisi cette occasion lui offerte ce jour, pour inviter tous ceux qui hésitent encore à se connecter au logiciel de la DGDA en vue, d'une part, d'assurer la traçabilité du flux et de la collecte des fonds et, d'autre part, d'améliorer le climat des affaires.

Il a remercié la SOCIR, en sa qualité de partenaire, et tous ses collaborateurs pour la matérialisation de ce projet de partenariat gagnant-gagnant.

Bien avant, le DG de la DGDA a eu à rappeler que conformément au décret n°09/43 du 03 décembre 2009 portant création et organisation de la Direction Générale des Douanes et Accises DGDA en sigle, la Douane s'est vue reconnaître, entre autres attributions, la perception des droits, taxes et redevances à caractère douanier et fiscal, présents et à venir, qui sont dus soit du fait de l'importation ou de 'exportation des marchandises de toute nature, soit du fait de leur transit ou de leur séjour en entrepôt douanier ; la perception des droits d'accises et de consommation présents et à venir ; la conception et la mise en œuvre des mesures visant la facilitation et sécurisation des échanges commerciaux, ainsi que celles relatives à la production locale des produits soumis aux droits d'accises ; la mise en œuvre des mesures de protection et de la sécurité de la chaîne logistique internationale.

Aux dires de Nkongolo Kabila, au-delà de ces missions et considérant son positionnement aux frontières du pays, la DGDA est seule compétente, conformément aux dispositions de l'article 351 de l'Ordonnance-Loi n°10/002 du 20 août 2010 portant Code des douanes, pour liquider percevoir et recouvrer les impôts, taxes, commissions, redevances, ou rémunérations quelconques pour le compte d'autres administrations et/ou organismes publics lorsqu'ils sont dus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation des marchandises.

Enfin, le DG Nkongolo a profité de cette opportunité, l'année 2020 touchant à sa fin, pour présenter à la délégation de la Socir et à toute l'assistance, ses vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de plein succès dans toutes leurs entreprises tout au long de la nouvelle année 2021 qui va commencer sous peu.