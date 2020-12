Congo-Kinshasa: Kinshasa - Félix Tshisekedi inaugure cinq sauts-de-mouton aujourd'hui

Après avoir réuni les Ministres des ITPR et des Finances ainsi que les Directeurs généraux de l'Office des Voiries et Drainage et de l'Office de Route, le vendredi 18 décembre dernier au Palais de la Nation, c'est ce jeudi 31 décembre 2020 que le Président Félix Tshisekedi ouvrira le bal à la circulation sur 5 des 7 ouvrages de sauts-de-mouton dans la Ville-province de Kinshasa. Il s'agit de sauts-de-mouton érigés à Socimat, Kinsuka, Mandela, Debonhomme et Mokali.

Hier encore dans la journée, au site de Mandela et de Socimat, l'on a pu constater des derniers réglages effectués par les entreprises engagées dans cette construction. Dans un rapport du service de la presse présidentielle publiée dans l'édition n°5485 de votre Quotidien, ces observateurs étatiques ont dressé un bilan positif de l'évolution des travaux en précisant que le saut-de-mouton de la Mokali connaît des difficultés de finissage compte tenu des pluies intempestives qui s'abattent dans la Capitale Congolaise et endommagent les matériaux dont l'acheminement, de la carrière vers le site, s'avère très laborieux.

Certainement qu'une dérogation de quelques jours, voire des semaines, sera accordée à ces entreprises de construction pour finaliser correctement les aménagements et réglages de ce site.

Il est à indiquer qu'une somme de 3,5 millions de dollars américains supplémentaires a été décaissée au bénéfice de l'Office des Voiries et Drainages et l'Office de Route pour assurer la finalisation de ces œuvres. Désormais, en 2021, il sera possible de ne plus assister à des embouteillages monstres et ne prévaudront plus, par ailleurs, sur la population Kinoise des contraintes pour regagner leur domicile avant 21 heures, conformément à la mesure du couvre-feu instaurée par les autorités nationales depuis le vendredi 18 décembre 2020.