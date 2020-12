Congo-Kinshasa: Trace Congo s'engage à outiller les jeunes congolais dans l'entrepreneuriat musical !

«Nous avons développé pour Trace Academia un savoir-faire unique de production de cours adaptés à l'Afrique et aux jeunes de 16 à 34 ans qui sont sortis du système scolaire sans diplôme ». Cette déclaration émane de Gloria FATAKI, la nouvelle Directrice Générale de Trace Congo.

Dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue à la rédaction du quotidien La Prospérité, la responsable de cette entreprise de média basée à Kinshasa a souligné que Trace Académie est une plateforme gratuite innovante de e-learning. Il s'agit d'un concept inédit qui a pour vocation de former aux métiers et à l'entrepreneuriat et d'aider à l'insertion professionnelle des jeunes en République Démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville.

Avec une stratégie managériale très engagée, la Directrice Générale de Trace Congo a indiqué que ce programme louable de Trace Académia commencera dès le début de la nouvelle année 2021.

Selon Gloria FATAKI, Trace Academia s'appuiera sur Trace et l'écosystème local amenant à l'employabilité. « L'appel est donc lancé aux entreprises et aux institutions, en RDC et au Congo, pour prendre part au projet Trace Academia notamment, pour la co-production de modules de formation », a-t-elle renchéri.

Evidemment, ce projet se présente comme une véritable aubaine pour faciliter l'interaction artistique entre les professionnels de musique et les amateurs. Ils vont, évidemment, partager leurs expériences sur le processus de la professionnalisation de l'art musical et comment développer la musique et la rentabiliser sur le plan économique.

L'idéal est d'outiller les jeunes congolais sur les techniques et connaissances qui peuvent renforcer leur performance professionnelle en matière de l'art d'Orphée. Piloté par elle-même la DG Gloria FATAKI, Trace Academia est un projet pertinent qui est très bénéfique pour les jeunes, artistes, producteurs et managers à Kinshasa et Brazzaville.

Stand Up and Shine (Lève-toi et brille), est le nouveau slogan de Trace qui accompagne cette nouvelle approche. Il s'agit pour Trace d'encourager les jeunes à prendre en main leur destin, dans la logique de sa mission de divertir et de faire réussir la jeunesse.

Il faut signaler que Trace Congo propose aussi d'autres offres importantes pour permettre aux musiciens, toute tendance et style confondu, de bien propulser et booster leurs œuvres sur le plan numérique dans le marché international.

YouTrace pour un partenariat gagnant- gagnant avec les artistes

A l'instar de Trace Académia, il y a également "YouTrace" et "Trace Play". Concernant YouTrace, il faut noter que c'est une nouvelle plateforme en ligne offrant aux artistes des services leur permettant de produire et de monétiser leurs œuvres, en termes de consommation digitale. Signalons que YouTrace qui offre plusieurs avantages aux artistes, au-delà de la visibilité, est coordonné et dirigé de mains de maître, Ferrari MANZILA, qui est également producteur de « Bilily Awards » à Kinshasa.

Tandis que Trace Play est le « Netflix » de Trace offrant 24h/24 plus de 25 chaînes TV et des centaines de radios et d'heures de programmes afro urbains (documentaires, séries, films etc.).

Toutefois, Trace est une plateforme globale dédiée aux cultures afro urbaines et à la réussite des jeunes.

C'est depuis 2018, que ce groupe a été installé en RDC, à travers sa percutante télévision, Trace Kitoko qui est la seule et unique chaîne dédiée à la musique congolaise. De la Rumba au Ndombolo en passant par le Hip-Hop, elle se distingue en proposant aussi le meilleur des sonorités de l'Afrique Centrale mais aussi des interviews, concerts, émissions et documentaires exclusifs de vos stars préférées.

Engagée dans une vision verticale pour la promotion des musiques dans toute sa dimension, Trace s'attèle également à valoriser le talent des femmes ainsi que celui des artistes évoluant non seulement dans les grandes villes mais aussi dans les différentes provinces et zones rurales.

Fidèle à sa logique de croissance et de proximité, Trace envisage d'accentuer son implantation physique en RDC. « Nous sommes en train d'étudier la faisabilité de créer à Kinshasa une filiale à part entière du groupe, sur le modèle de nos implantations en Afrique du Sud, au Nigéria ou au Kenya », renseigne Gloria FATAKI.

Signalons que la nouvelle DG de Trace Congo est diplômée d'un Master en Management International. Elle s'est spécialisée dans la gestion de projets de transformation digitale de grands groupes internationaux, en France et aux Etats-Unis.