Congo-Kinshasa: Les Gouverneurs des Provinces derrière la vision de Félix Tshisekedi !

A travers la motion de soutien au Président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lue par le gouverneur de Tshuapa Pancrace BOONGO au nom de ses collègues à la séance de clôture de la 7ème session de la conférence des Gouverneurs, les 26 chefs exécutifs provinciaux ont rassuré le chef de l'Etat de leur soutien et de l'exécution sans faille de ses instructions qui seront respectées et relayées dans leurs entités.

En leur qualité de représentants de la Haute Autorité du pays, les 26 ont promis de soutenir les efforts de cohésion nationale et de développement entrepris par le Président de la République.

Ils ont aussi pris l'engagement de travailler en toute harmonie avec le gouvernement central en adhérant à la vision du Chef de l'Etat.

Conscients du décollage timide du pays, les 26 Chefs des exécutifs provinciaux ont souligné la nécessité de soutenir l'Union Sacrée de la Nation.

Ils ont aussi proposé au Chef de l'Etat une itinérance dans chaque province pour asseoir les nouvelles directives.

Représentant du Chef de l'Etat en provinces, les 26 Gouverneurs s'approprient les résolutions issues de la 7ème conférence des Gouverneurs et promettent de veiller sur leur application.

Rapporteur de la Conférence des Gouverneurs, le Vice Premier ministre et ministre de l'intérieur Gilbert Kankonde a lu le compte rendu des travaux de cette 7ème session sous le thème: "La gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel défis et opportunités."

Faisant la compilation de l'état des lieux des provinces au cours de cette session, il a été noté, sur le plan politique et sécuritaire, entre autres, les conflits récurrents entre les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux ; les conflits coutumiers, le banditisme urbain et l'activisme des groupes armés.

Au plan Economique, financier et social, il a été noté la dégradation du tissu économique des provinces; la gestion centralisée des investissements des provinces, le faible pouvoir d'achat, le faible accès à l'énergie électrique et à l'eau potable ; le non-respect des redevances pétrolières et d'infrastructures ainsi que les effets de la pandémie de COVID-19.

Sur le plan des infrastructures et développement, on note la vétusté des unités de production dans certaines provinces et l'absence dans d'autres surtout celles issues du démembrement.

Le principe de l'organisation rotative de la conférence a été réaffirmé et la ville de Mbandaka a été choisie pour abriter la prochaine réunion des Gouverneurs.

Pour garantir la stabilité des institutions provinciales, le VPM a sollicité qu'il soit décrété un moratoire suspendant les motions de défiance contre les gouverneurs pendant une période de 2 ans.

Avant de clôturer les travaux de cette conférence, la 1ère de sa mandature, le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit satisfait

d'entendre l'engagement des gouverneurs à travailler sans relâche pour le bien du peuple.

La Président de la République a noté les obstacles au développement des provinces et promet d'y mettre fin.

Il a promis de veiller sur l'effectivité de la rétrocession en exigeant la mise en place de la chaine des dépenses.

La cour de compte instruit a été instruite à faire la mission de contrôle frais de rétrocession.