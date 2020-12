Congo-Kinshasa: Carly Nzanzu Kasivita - "Ce qui se passe dans la province du Nord-Kivu, c'est une attaque contre la République par Beni"

Se trouvant à Kinshasa dans le cadre de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue du 28 au 29 décembre 2020, Carly Nzanzu Kasivita, gouverneur du Nord-Kivu a offert une interview à la place. Dans son intervention, le numéro 1 du Nord-kivu s'est montré motivateur et plein d'objectifs pour sa province. Il a parlé de la guerre qui sevit à l'Est de la RDC, en général et, dans sa province, en particulier. Mais, il s'est donné aussi pour parler de ses multiples projets et réalisations.

«Ce qui se passe dans la province du Nord-Kivu, c'est une attaque contre la République par Beni. C'est pourquoi, la République toute entière doit se mobiliser pour se défendre et éviter de croire que c'est une affaire de Beni uniquement. Il faut craindre que cette insécurité s'élargisse à d'autres provinces comme c'est déjà le cas pour Ituri », a déclaré le gouverneur de ladite province. Plusieurs fois élues et plusieurs fois ministre provincial, Carly Nzanzu maîtrise mieux la situation d'insécurité dans cette partie de la RDC. Dans ses propos, il s'est dit très content de voir que le Président de la République s'est lancé dans la bataille pour la paix dans sa province malgré le ralentissement dû au Covid-19. Dans ces tueries, les ADF se sont transformés à des petits groupes composés de 5 à 10 et ils opèrent la nuit en toute lâcheté en s'en prenant aux paisibles citoyens non armés. Ces gens ont fini par faire des morts à plusieurs endroits.

A la question de savoir si ces ADF étaient invincibles, le gouverneur a répondu avec insistance par un grand non. Alors, pourquoi l'armée congolaise n'arrive toujours pas à les neutraliser ? Carly Nzanzu Kasivita répond : «Seulement, la nature du périmètre sur lequel ces rebelles opèrent constitue pour eux un repaire favorable. Le fait que les ADF se réfugient systématiquement dans la forêt et les collines, et le fait qu'ils sont concentrés à la longue frontière avec l'Ouganda leur permet d'avoir une grande mobilité. Il faut aussi retenir que ces ADF ont longtemps vécu dans ces forêts depuis les années 1986 et se sont ainsi habitués au climat de ces lieux. Ils mènent de ce fait des activités qui leur permettent d'avoir accès à des ressources, donc aux armes», avant de poursuivre que lors des dernières opérations menées par les Forces Armées de la République Démocratique du Congo, les capacités de ces ADF étaient tellement réduites.

Au micro de nos confrères, Carly Nzanzu Kasivita ne s'est pas limité au dossier de l'insécurité, même si c'est l'épine dorsale de cette province. Il a également évoqué le manque d'information sur tout ce qui se passe ou doit se passer dans sa province. Selon lui, depuis 2016 sa province était tombée dans une forte politisation qui a engendré une forte désinformation qui tire la province vers le bas, réduisant ainsi tous les facteurs, dont celui du commerce.

Il a aussi loué le progrès dans sa province en encourageant les différents partenariats public-privés. « Ainsi, la ville de Goma, par exemple, change du jour au jour, grâce à une voirie de plus en plus moderne et performante. Avec l'asphaltage de certaines rues, grâce à la pierre volcanique, Goma revêt sa plus belle robe et est en passe de devenir l'une des plus belles villes de la République», a-t-il fait savoir.

Pour répondre à ces objectifs, Carly Nzanzu Kasivita signale que le travail d'aménagement se poursuit à Beni avec le bitumage de certaines avenues et dans des contrées comme Lubero, un projet d'une centrale de 14 MW est en phase d'exécution. Des centres de santé ont été érigés à Nyirangongo et dans le Massif, des ponts sont construits à Beni, Butembo et Walikale. Plusieurs interventions ont été faites sur la RN4 et sur la RN2.

Pour terminer, ce gouverneur ambitieux et soucieux d'un développement réussi a donné quelques principes pour sa réussite. Ces principes consistent à travailler avec détermination et faciliter également la participation de toute la population. «Je conseille une gouvernance de proximité qui rend les responsables accessibles», a-t-il dit.