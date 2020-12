Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - Mboso N'kodia aux commandes

Fini le suspense à la Chambre basse du parlement ! Le feuilleton de la remise-reprise se conjugue déjà au passé. Car, le Bureau sortant de l'Assemblée nationale, appelé communément "Bureau Mabunda", a finalement procédé à la cérémonie de la passation des pouvoirs avec le Bureau d'âge que chapeaute actuellement le Président Christophe Mboso N'kodia. Ladite cérémonie qui s'est déroulée hier, mercredi 30 décembre 2020, dans la salle des conférences des présidents, en l'absence de Jeanine Mabunda pour des raisons de santé, a permis aux deux équipes d'échanger cordialement dans un climat de paix.

C'est Boniface Balamage, le deuxième vice-président déchu qui a représenté Jeanine Mabunda Lioko, absente au pays pour raisons médicales. En effet, tous les PV et autres documents réclamés par le bureau d'âge ont été apportés par l'équipe Mabunda ; ce qui a donné lieu à la tenue de cette cérémonie de passation des pouvoirs. Parlant au nom du Bureau déchu, Boniface Balamage a tenu à souhaiter bonne chance à l'équipe Mboso qui aura la lourde responsabilité de gérer la deuxième institution du pays. Pour sa part, le doyen des élus du peuple a salué le fair-play du Bureau sortant. «Vous avez fait preuve de fair-play, vous avez fait preuve de tolérance politique. Vous avez prouvé par-là votre degré de maturité politique. Je voudrais vous encourager (... ). Le pays compte sur vous. Je vous remercie parce que vous avez fait preuve de grandeur d'âme », a signifié le doyen Christophe Mboso. Et ce, avant de renchérir : « Nous allons continuer à collaborer comme fils et filles de ce pays. Merci et bon courage».

Accusation mutuelle

Notons que ladite cérémonie a été reportée à plusieurs reprises. Les deux Bureaux s'étaient mutuellement rejetés la faute. Dans sa réponse à un courrier lui adressé par la Présidente honoraire de l'Assemblée nationale, le doyen d'âge avait laissé entendre que le retard était causé par l'ancien bureau. A l'en croire, le prétexte consistant à avancer son indisponibilité comme facteur explicatif de la non-tenue de cette cérémonie semblait intriguant et incorrect. «Faut-il rappeler que c'est durant la période de ma prétendue indisponibilité que j'ai signé votre autorisation de sortie pour aller vous faire soigner à Dubaï pendant 30 jours ?», avait écrit le Président du Bureau d'âge à sa collègue déchue. Et d'ajouter : "La nécessité d'organiser le plus rapidement possible cette cérémonie a été l'initiative du Bureau d'âge signifiée à votre Bureau par l'entremise de votre Directeur de Cabinet. A cette occasion, il a été convenu que votre Bureau revienne vers nous pour confirmer la fin de la préparation de votre côté. Ce qui n'a jamais été fait jusqu'à la date du 24 décembre 2020 où vous me proposez une cérémonie de passation des pouvoirs manifestement non préparée. Il y a donc lieu de se demander ce que cache cette manière de faire".

Toutefois, le Président Mboso avait confirmé sa disponibilité à procéder à la passation des pouvoirs ce mercredi 30 décembre 2020 à 10 heures. Ainsi, la page Mabunda au perchoir de l'Assemblée nationale vient de se renfermer au moment où d'aucuns s'attendaient les moins.