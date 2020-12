Congo-Kinshasa: Business - Gires Kamgang lance le concept "Votre image vous vend"

Il fait preuve, depuis son départ du Cameroun en 2016 à la découverte du monde extérieur, d'une détermination, d'un sens d'engagement à sa profession et n'hésite, en aucun cas, de se donner toutes les chances pour parvenir à ses objectifs.

Gires Kamgang, Fondateur et CEO de Safari Picture, une entreprise de photographie basée à Kinshasa, a décidé d'élargir l'éventail de bénéficiaires des services de sa Startup qui s'attèle principalement dans l'immortalisation de toutes les cérémonies des mariages (demande en mariage, coutumier, civil, religieux... ). Persuadé que l'année 2021 offrira des possibilités immenses de vente des produits et services sur l'espace numérique qui comprend notamment, les réseaux sociaux, les sites internet, les blogs, Gires Kamgang a mis sur pied un concept dénommé "Votre image vous vend".

Offre disponible du 5 au 30 janvier prochain à Kinshasa, "Votre image vous vend" est un concept qui consistera à la réalisation des séances de photo shooting pour les entreprises et plus particulièrement pour les entrepreneurs.

De par son expérience, explique-t-il aux fins limiers du Quotidien La Prospérité, il a déduit que nombreux entrepreneurs ne basent ou consacrent généralement l'essentiel de leurs efforts qu'à la vente de leurs produits et services sur le Net, sans pour autant considérer l'aspect de leur image sur cet espace qui tend, petit à petit, à réduire le champ d'action de l'homme à aborder physiquement des partenaires.

Il rappelle, sur base de ses connaissances en Personal Branding, que la clientèle accepte et achète en premier lieu l'entrepreneur avant de s'intéresser à ce qu'il leur propose. "Pourquoi donc négliger un tel aspect", s'est-il questionné.

Dans cette offre spéciale aux entrepreneurs qui se tiendra aux installations de son entreprise, Gires Kamgang invite ses "hôtes" à y souscrire tout en leur rassurant de la qualité des services qu'il rendra, et ce, au prix de 50 dollars américains pour une moyenne de 10 à 12 photos professionnelles.

L'occasion est ainsi donnée aux entrepreneurs et entreprises de s'approprier l'année 2021, certainement plus prometteuse sur la situation économique et sociale, en soignant minutieusement leur image sur l'espace numérique.

Qui est Gires Kamgang ?

D'origine camerounaise, Gires Kamgang est né et grandi dans la ville de Douala, capitale économique du pays de Paul Biya. Après l'obtention de son baccalauréat en 2016, il s'est inscrit dans une école professionnelle et a manifesté l'envie de découvrir le monde extérieur, une année après, se sentant cloisonné et étouffé.

Ce désir l'aura conduit, quelques mois plus tard, à Kinshasa, Capitale de la RD. Congo, et il se sera donné comme objectif principal de vivre et réaliser ses rêves. Son arrivé à Kinshasa a constitué, rapporte-t-il, un cheval de bataille car étant confronté à de nouvelles réalités, une nouvelle culture et obligé de se tisser de nouvelles relations à la fois horizontales et verticales.

C'est en mai 2020, après avoir occupé les fonctions de gérant dans une entreprise de la place et acquis une expérience solide, qu'il lancera "Safari Picture" qui réalise des photos de qualité à des évènements de mariage et pour des particuliers.