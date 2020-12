Cameroun: Tournoi « des quatre nations » - Test grandeur nature pour le Cocan

La compétition, qui regroupe le Cameroun, l'Ouganda, le Niger et la Zambie, se déroulera à Yaoundé du 1er au 7 janvier 2020.

L'Ouganda est déjà dans nos murs. L'un des participants au « tournoi des quatre nations » a foulé le sol camerounais mardi dernier. Et déjà, il a pris ses marques en effectuant hier, sa première séance d'entraînement au Stade Omnisports annexe N°2. La deuxième se tiendra ce jour, au même endroit. C'est également aujourd'hui que les deux autres sélections nationales arriveront au Cameroun. Il s'agit notamment du Niger et de la Zambie. Avec les Lions A', ces trois sélections participeront au tournoi qui se jouera du 1er au 7 janvier 2021.

Ce sera à Yaoundé. Parmi les infrastructures retenues, on peut citer notamment le Stade Omnisports, les stades annexes N°1 et N°2 et le Complexe sportif des mutuelles des impôts du Cameroun. Même s'il est vrai que l'information relative à la formule de la compétition n'est pas encore dévoilée, on sait juste qu'au soir du 7 janvier, on connaîtra le vainqueur du tournoi, qui regroupe quatre pays participants au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) que le Cameroun accueille dès le 16 janvier prochain.

Ce mini tournoi qui s'ouvre le jour de l'An constituera également un test grandeur nature pour le comité local d'organisation du CHAN en général et de la commission compétition en particulier. Ce sera l'occasion de peaufiner l'exécution des hymnes, les heures et durées des séances d'entraînement, la sortie des équipes avant le coup d'envoi, la tâche des ramasseurs de balle et autres « stadiers ». Bref, tout ce qui concourt au bon déroulement d'un match de football.

Sur le plan organisationnel proprement dit, la commission médicale est à pied d'œuvre dès le bas de la passerelle avec les tests PCR relatifs au Covid-19 qu'ils font subir aux différentes délégations. En outre, les équipes sont prises en charge dans le format CHAN, pour ce qui est notamment des conditions d'hébergement. Pour le reste, ce sera aussi l'occasion d'effectuer les tests grandeur nature de ces infrastructures sportives.