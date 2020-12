Cote d'Ivoire: Tennis (Tournoi Akwaba des jeunes 2020) - Martial Hoimian termine l'année en beauté

La Fédération ivoirienne de tennis (Fit) a bouclé sa saison 2019-2020, samedi, au Central tennis club de Cocody. Initiative de l'Ong Feratany, le tournoi Akwaba, réservé aux jeunes de 18 ans et moins, aura permis aux amoureux de la petite balle jaune de terminer l'année en beauté.

Deux cents gamins, jeunes filles et garçons étaient en attraction lors de la compétition qui a eu lieu, du 21 au 26 décembre. Ils étaient répartis en 10 catégories (filles et garçons), et la bataille finale qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, SEM. Jobst Von Kirchmann, de M. Bamba Semon, Ordonnateur suppléant du Fonds européen de développement (Fed) et des responsables de la Fit, a été remportée par le jeune Martial Hoimian. Il a triomphé en finale du tournoi des juniors garçons, après avoir réussi à renverser Paterne Kouadio (6/3 ; 3/6 7/2), un adversaire coriace.

L'affaire a été rapidement pliée par Fathol Wandaogo en finale des cadets face à Loua (6/2). Tandis que Marie-Ange Kouakou expédiait Erica Lobouet (6/2) dans la catégorie cadette. Au niveau des minimes, Yves Crépin Ilboudo n'a pas résisté longtemps aux coups puissants d'Ange N'Guessan (1/6) chez les garçons, quand Yasmine Fodjo battait Leila Soumahoro (6/3).

Chez les benjamins Didier Kouao et Isis Amiezi (filles) n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Le premier s'est imposé à Pitt Dery (6/4), quand Isis Amiezi venait à bout de Christelle Affoué Kouakou (6/4). Idem au niveau des poussins où Djamil Diagana et Sita Zigi ont laminé respectivement Riwan Daher (6/0) et O'Maira Rane (6/1). En doubles, la palme a été enlevée par le duo Lamine Dolo-Ibrahim Ouattara face à Yves Kouadja et Prince Kossekré Adjamoin sur le score de (6/2).

Une belle fête qui aura permis de découvrir des débutants qui promettent : Marie Gomon et Abdoulaye Cérébé. La première a démontré ses aptitudes devant Rokia Tindé, battue (10/8). Tandis que Cérébé retenait l'attention des techniciens dans la finale qu'il a remportée (10/5) contre Samuel Dabiré.

Le tournoi qui participe à la promotion et au développement du tennis tout en contribuant à occuper sainement les jeunes, s'inscrit surtout dans le cadre de la contribution du sport à la réalisation des objectifs de Leadership et initiatives des acteurs non étatiques (Liane2), une structure de l'Union européenne.