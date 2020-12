Sénégal: Dispositions sanitaires pour la reprise de la saison 2020-2021 - La ligue pro confirme les matchs à huis clos, les tests pas imposés

Après 10 mois d'arrêt, le football sénégalais reprend ses droits avec le démarrage des championnats du Sénégal, prévu ce samedi 2 janvier. En conférence de presse hier, mercredi 30 décembre, Saer Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP ou la Ligue Pro) a défini le protocole retenu pour ce retour à la compétition. Les matchs disputés à huis clos seront accompagnés d'un dispositif sanitaire et organisationnel pour faire face à la pandémie de la Covid-19

En prélude au démarrage de la saison de football 2020-2021, prévue ce samedi 2 janvier, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP ou la Ligue Pro) a indiqué, hier mercredi, le cadre défini pour la reprise et la décision. Après la journée d'information, de sensibilisation et de partage avec les acteurs du football sur le protocole sanitaire et organisationnel organisée, le mardi 29 décembre, le président de la Ligue Pro a profité de son face à face avec la presse d'hier mercredi, pour rappeler le protocole dégagé. La principale décision du lancement de la saison sera en effet de jouer les rencontres à huis clos. «Nous avons décidé de jouer les matchs à huis clos, en respectant toutes les mesures barrières préconisées par l'État. C'est une des principales décisions. Tout dépendra de notre capacité de respecter ce huis clos et à jouer avec responsabilité», a-t-il souligné.

Le président de la Ligue Pro est revenu sur les autres restrictions notamment sur le nombre de joueurs, officiels et acteurs admis lors des différentes journées de championnat. Pour cette saison, 90 personnes seront autorisées dont 30 par délégation d'équipes et 15 journalistes sélectionnés en collaboration avec l'Association nationale de la presse sportive (ANPS). Le président de la Ligue Pro ajoutera qu'en plus des prélèvements de la température, le port de masque à l'intérieur des stades, la distanciation physique sur les bancs de touche, le lavage des mains et l'utilisation de gels antiseptiques seront obligatoires pour les équipes concernées par cette nouvelle saison.

S'agissant des tests Covid-19 pour les équipes, Saer Seck informe qu'ils ne seront pas imposés. Car, expliquet-il, les clubs ne peuvent pas supporter le coût des tests Covid-19 et que la Ligue ne dispose pas non plus les moyens nécessaires pour financer les tests à chaque équipe, aussi bien de Ligue 2 (L2), de National. La Ligue prévoit, toutefois, pour les cas suspects, l'isolement dans des endroits qui seront aménagés au niveau des stades. Le top départ de la saison nationale de football sera donné, le 2 janvier 2021, avec la première journée des championnats de L1 et de L2. En Ligue 1, on assistera aux rencontres US Gorée Génération Foot, Diambars-Niarry Tally et AS Douanes-Cneps, 16h30 GMT.

LA LSFP EN APPELLE AU SOUTIEN DU PRESIDENT MACKY SALL

Le président Saër Seck a, par ailleurs, indiqué que la pandémie de la Covid-19 contribuera à davantage affaiblir les ressources déjà limitées des clubs professionnels. Tout en se félicitant de l'appui financier de la Fédération sénégalaise de football (FSF), depuis 2 saisons, il a appelé le chef de l'Etat, Macky Sall, à soutenir davantage le football local à l'instar de nombre de secteurs d'activités qui ont bénéficié de fonds pour faire face à la pandémie.