Sénégal: Accusé de négligence médicale dans la prise en charge de Pierre Ndiaye - Le directeur de l'hôpital de Grand Yoff se défend

Accusé de négligence médicale dans la prise en charge de Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Economie du Sénégal décédé le 24 décembre dernier de Covid-19, le directeur de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, établissement où il a eu à séjourner en un moment de son traitement, a apporté des éléments de précisions. Selon Saliou Tall : « il n'y a pas eu de rupture d'oxygène. Nous avons une centrale de production en marche qui alimente tout l'hôpital et qui en donne à d'autres».

Le manque d'oxygène auquel on lie le décès de Pierre Ndiaye, secrétaire général du ministère de l'Economie, n'en est aucunement pas le cas. Cette précision est du directeur de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Ce dernier, après accusation de son hôpital de négligence médicale dans la prise en charge de M. Ndiaye a déclaré : « M Pierre Ndiaye a été reçu dans notre structure le 15 décembre. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il a d'abord séjourné dans une clinique de la place qui a elle-même organisé son transfert auprès de notre structure hospitalière.

Dès son arrivée, il a été très vite pris en charge par l'équipe médicale qui l'a hospitalisé jusqu'au 22 décembre ». Et de poursuivre : « le 22 décembre à la demande de sa famille, il a été transféré dans un autre hôpital de la place. C'est un droit du patient ou de l'accompagnant de choisir le lieu où il pense avoir le mieux d'espoir à guérir. Quand ils ont demandé le transfert, le médecin a donné son accord et c'est le même jour qu'il a été évacué, malheureusement, il est décédé dans ledit établissement deux jours après ».

Pour le directeur de l'Hôpital Idrissa Pouye, le plateau technique est assez relevé avec une centrale de production d'oxygène pour une bonne prise en charge des malades graves et en aucun moment, on ne peut parler de négligence médicale. « Il est dit quelque part que c'est la machine qui l'alimente qui avait fini son stock d'oxygène.

Dire que nous n'achetons pas d'oxygène mais nous en produisons. On a une centrale qui produit de l'oxygène et il nous arrive même d'en donner à d'autres structures de la place. Et cette centrale n'a jamais cessé de fonctionner ». Et de poursuivre : « maintenant, il peut arriver en des moments ou en fonction de la demande qui peut être forte, que la pression baisse et là aussi, ce sont des ajustements au niveau des branchements qui se font rapidement. La centrale n'a jamais cessé de fonctionner puisqu'au moment où je vous parle, c'est celle-là qui marche. Une fois de plus, nous n'achetons pas d'oxygène pour stocker».

Selon Saliou Tall, le moment n'est pas adapté pour alimenter certaines polémiques autour de la question. Face à la perte de ce haut fonctionnaire de l'Etat, il a présenté ses condoléances à toute sa famille. Toutefois, il a tenu à donner une autre précision pour dire : « quand Pierre Ndiaye quittait l'hôpital de Grand Yoff pour rejoindre l'autre structure, il était encore conscient et il a lui-même remercié le personnel soignant. Et quelque part, il serait même dit que certaines de ses affaires sont perdues ici. Le surveillant du centre lui a remis lui-même son téléphone en quittant le lieu parce qu'il était encore conscient».

HOPITAL IDRISSA POUYE BIEN EQUIPE POUR LUTTER CONTRE LA COVID-19.

L'Hôpital de Grand Yoff faisait partie des quatre premiers hôpitaux qui ont démarré les soins dans la région de Dakar avec la mise en place d'un centre de traitement. Neuf mois après la déclaration de la pandémie de Covid au Sénégal, le centre de traitement de l'hôpital de Grand Yoff tient toujours la flamme.

Pour le directeur Saliou Tall : « il fonctionne depuis la première vague et en plus d'un Cte, d'une réanimation, le personnel soignant qui était là lors de la première vague est resté le même que présentement ». Et de poursuivre : « nous n'avons pas de problème de personnel. Il y en a en médical et paramédical. On a tous les équipements nécessaires pour une bonne prise en charge d'un malade et le personnel est suffisamment doté d'outils de protection pour pouvoir faire correctement son travail».

Pour M. Tall, la particularité de la démarche de prise en charge mis en place par l'hôpital lors de cette seconde vague de Covid, «est de faire en sorte que les activités du centre de traitement Cte n'handicape pas le fonctionnement des autres services et ça, on l'a tiré de la première expérience. Aujourd'hui, on est en train de prendre dans la riposte des malades Covid et nos activités régaliennes fonctionnent correctement».

Et de rappeler que « le Cte de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff dispose de 29 lits et six lits de réanimation. C'est l'occasion de féliciter et d'encourager ce personnel médical. Aujourd'hui elle a un personnel qui s'est volontairement proposé volontaire, ils sont là chaque jour, il faut les encourager, les motiver et non de faire des choses qui aillent dans le contraire de ce qu'ils font».

Face à la recrudescence des cas de Covid, Saliou Tall a avancé : « le débat doit se situer autour de la sensibilisation de la population qui continue de ne pas respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, la situation devient plus difficile avec les cas graves. Il faut que les gens soient conscients et renforcent les gestes barrières et soutiennent le personnel de santé».