Sénégal: Covid-19, pacte de stabilite sociale et reprise de l'économie, Pnadt... - ces dossiers qui enterrent 2020

En Conseil des ministres, le dernier de l'année 2020 qu'il a présidé hier, mercredi 30 décembre, le président Macky Sall est revenu sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Macky Sall invite ainsi «les populations à redoubler de vigilance, à observer en permanence les gestes barrières, de même que la limitation généralisée des rassemblements et réunions, afin d'arrêter la circulation actuelle du virus», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le Chef de l'Etat demande, à cet effet, au ministre de la Santé et de l'Action sociale «d'améliorer, au quotidien, la sensibilisation des communautés et de veiller à une prise en charge adéquate des patients dans les Centres de Traitement et les services des hôpitaux».

Dans cet élan, il a engagé le ministre de la Santé «à accélérer les réformes du système de Santé, en vue de sa transformation rapide dans tous les domaines, en veillant à l'entretien adéquat des infrastructures et équipements, ainsi qu'à la productivité optimale des personnels de santé».

Dans un autre registre, dans la perspective de la relance économique, avec le déploiement du Plan d'Action Prioritaire Ajusté et Accéléré (PAP2A), le président de la République a encouragé «la reprise et l'intensification des activités économiques sur l'ensemble du territoire national, en particulier au niveau des sites de production (artisanale et industrielle) et des zones touristiques».

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Chef de l'Etat a indiqué «toute l'importance qu'il accorde à la stabilité sociale et à la relance du secteur du tourisme. Il demande, à ce titre, au ministre du Travail, en relation avec le ministre du Tourisme et les partenaires sociaux, de consolider le dialogue permanent entre toutes les parties prenantes afin de protéger les droits des travailleurs du secteur de l'hôtelier durant cette période difficile, liée à la pandémie de la COVID-19», ajoute la source.

Mieux, il engage le gouvernement, les ministres en charge du Travail, de l'Economie et du Tourisme notamment, «à initier la conclusion d'un «Pacte de stabilité sociale» dans le secteur du Tourisme ; secteur qui doit jouer un rôle majeur dans la relance économique». Et de demander, enfin, au ministre du Travail, de «préparer la tenue, en 2021, de la troisième édition de la Conférence sociale, selon un format innovant et inclusif».

S'agissant du suivi de la coopération et des partenariats, Macky Sall a réitéré «toute l'importance qu'il accorde à la réalisation du port de Ndayane». Il a, à cet effet, enjoint le gouvernement «de prendre toutes les dispositions appropriées afin d'assurer le lancement effectif, au cours du 1er semestre de 2021, des travaux de ce nouveau Port en eaux profondes, développé par l'Etat du Sénégal, le Port Autonome de Dakar et le Partenaire Dubai Port World (DPW)». Non sans rappeler ainsi «l'urgence de la mise en cohérence de ce Plan Directeur d'Urbanisme avec le Plan National d'Aménagement et de développement des Territoires (PNADT) adopté en Conseil des Ministres le 24 janvier 2020».