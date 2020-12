Sénégal: Retrospective des faits saillants de 2020 à Sédhiou - Le coronavirus hypnotise, l'hivernage provoque dégâts et mort d'homme

La pandémie virale à coronavirus et la surabondance des eaux de pluies sont les deux phénomènes qui ont le plus imposé leur effet sur le déroulement de l'année finissante 2020. La première citée a étreint, comme dans les étaux, tous les secteurs d'activités avec à la clé la baisse des chiffres d'affaire, l'accroissement de la précarité sociale, la psychose, la mort... Quant à l'exubérance des eaux de pluie, elle a provoqué des sinistres incommensurables et des morts. Bref, 2020 a été durement vécue à Sédhiou.

A nulle autre pareille, l'année 2020 qui s'achève aura particulièrement bouleversé la planète entière par la prévalence meurtrière de la maladie à coronavirus. La région de Sédhiou a enregistré son tout premier cas testé positif le 26 avril 2020.

La liste s'est ensuite allongée à hauteur de 117 cas, avec son cortège de psychose quasi-générale, de traque des cas suspects et sans doute de stigmatisation. Toutefois, les administratifs et techniciens de la santé, regroupés au sein du Comité régional de gestion des épidémies, se sont organisés avec diligence pour des tests et de prise en charge des patients hospitalisés. L'élan de solidarité s'est déchainé comme par effet de contagion sociale. Individuels comme institutionnels ont donné au mieux en espèce ou en nature comme une contribution à l'effort de guerre contre l'ennemi invisible. Entre couvre-feu, restriction des déplacements et fermeture de certains services, le chaos avait fini de s'installer dans nombre de foyers de la région de Sédhiou.

Les écoles fermées, puis ré-ouvertes, ont reçu des équipements de prévention et de protection contre le Covid-19, tout comme les services recevant du public. N'empêche, la persistance de la maladie à souche virale a provoqué un effet de lassitude chez la population qui avait quelque peu délaissé les mesures barrières, avant de les reprendre parfois sous la contrainte de la Police qui veillait au grain. Au moins, six (6) décès sont constatés dans la région de Sédhiou, du fait du nouveau coronavirus. Et jusqu'en ce dernier jour de l'année 2020, l'ennemi refuse toujours d'abdiquer ; mais la traque continue, sous la hantise d'une question qui taraude encore les esprits : celle d'accepter ou non le vaccin contre le Covid19.

LE DELUGE DES EAUX DE PLUIE INSTALLE LE SINISTRE !

Ce n'est pas que le coronavirus qui a perturbé le sommeil des populations de Sédhiou, l'eau du ciel qui a coulé à flot a envahi et endommagé nombre de concessions. Effondrements de pan de mur, destruction de provisions de nourritures, de cultures et pertes en vies humaines. Ce fut vraiment le déluge ! L'exubérance de la pluviométrie, cette année-là, très peu de gens se souviennent l'avoir vécu. Les 17 postes de relevé pluviométrique de la région de Sédhiou étaient excédentaires, aussi bien en hauteur d'eau qu'en nombre de jours de pluie, selon la Direction régionale du développement rural (DRDR) de Sédhiou. A l'inverse, les cultures se sont bien comportées et ont donné des productions satisfaisantes, cette année. A l'école, la reprise des cours, pour les classes d'examen, sur un rythme de fast-track, a produit des résultats jugés satisfaisants dans les différents ordres d'enseignement de la région de Sédhiou.

DES CHANTIERS A L'ARRET INQUIETENT

2020 marque également certaines réalisations notamment l'éclairage public, la bonne progression des travaux de construction du pont de Marsassoum et de l'hôpital régional. Des projets et programmes comme le Projet d'appui au développement économique et social du Sénégal (PADESS), le PPDC et le PUMA ont aussi réalisé des investissements en zone de frontière sud et nord notamment. Cependant, bien d'autres chantiers sont à l'arrêt, comme le stade municipal, l'Espace numérique ouvert (ENO), l'Inspection d'académie (IA) pour ne citer que ceux-là. Dans le domaine de la culture et des loisirs, 2020 consacre aussi la 1ère édition du Festival international de Sédhiou (FIS), au mois de février, avant la survenue de la pandémie à coronavirus. Reste à souhaiter que 2020 porte en terre ce Covid-19 pour céder la place à une année 2021 plus douce et auréolée de bonheur, de bonne santé et de prospérité dans tous les secteurs d'activités socio-professionnelles, pour la paix sociale, la paix du cœur et de l'esprit et un Sénégal qui émerge dans le concert des nations.