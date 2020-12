Sénégal: Covid-19 - Reprise des evenements sportifs - le qatar montre la voie

Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, le Qatar qui va accueillir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, du 1er au 11 février 2021, et la Coupe du Monde de la FIFA, en 2022, a montré qu'un retour des tournois à grande échelle et une participation en personne sont possibles lorsque les bonnes mesures de sécurité sont mises en place.

Avec l'avènement de la pandémie de Covid-19, les événements sportifs ont pris une nouvelle dimension : assurer la sécurité, la santé et le bien-être de tous les participants. Sur ce, le Qatar a établi une nouvelle référence pour un retour du football en toute sécurité au milieu d'une pandémie mondiale. «Au cours des trois derniers mois seulement, le Qatar a accueilli des matchs de la Ligue des champions de la Confédération asiatique de football (AFC) dans l'Ouest et l'Est, y compris la finale elle-même, ainsi que la finale de la Coupe Amir, la compétition de coupe la plus prestigieuse du Qatar», informe un document parvenu à notre rédaction.

Selon la même source, «la sécurité des joueurs, des officiels, des organisateurs d'équipes et des fans présents a été maintenue grâce à une série de mesures qui comprenaient : des tests Covid-19 obligatoires, des méthodes de transport sûres, une désinfection régulière de tous les sites du tournoi, y compris les installations d'entraînement et des médias, ainsi que la fourniture du personnel médical dans les stades tout au long de la compétition». «Au cours des trois derniers mois, le Qatar a montré au monde comment le football peut continuer à être joué et les fans à rester engagés, malgré la Covid-19.

La finale de la Coupe Amir 2020, qui a permis d'inaugurer le quatrième stade de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, ainsi que la finale de la Ligue des champions de l'AFC, a accueilli plus de 10.000 fans dans les gradins pour chaque match. J'étais présent pour les deux matches et j'ai vu de mes propres yeux les protocoles de santé et de sécurité, sans faille, mis en place par le Qatar et le Comité d'organisation local, qui permettaient aux joueurs et aux fans de s'affronter et de regarder les matchs en toute confiance.

Le Qatar a établi une référence pour la reprise sûre du football dans le monde du Covid-19», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a assisté aux matches de la Coupe Amir et de la Ligue des champions de l'AFC. S'exprimant au nom de la Confédération Africaine de Football (CAF), Danny Jordan embouche la même trompette. Il dira : «le Qatar a vraiment établi la référence en matière de retour en toute sécurité d'un grand nombre de supporters dans les stades, en ces temps sans précédent. Les leçons apprises ne peuvent que nous aider tous à ramener les fans de sport dans les gradins, le plus tôt possible, pour profiter du jeu qu'ils aiment».

Pour sa part, l'ancien joueur camerounais, Samuel Eto'o a aussi salué les mesures de sécurité prises par le Qatar. «Le Qatar a pris la situation très au sérieux et a mis en œuvre un ensemble strict de protocoles pour permettre aux spectateurs d'assister aux matches en toute sécurité», a-t-il dit. Le Qatar se prépare à accueillir la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, prévue du 1er au 11 février 2021, après un retard causé par la pandémie de Covid-19.