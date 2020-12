Egypte: Le président de l'OAI juge importante la transformation numérique dans les institutions éducatives

Le président de l'Organisme arabe pour l'Industrialisation (OAI) Abdel Moneim Altras a jugé importante la mise en oeuvre des directives du président Abdel Fattah Al-Sissi de renforcer la transformation numérique et la mécanisation électronique dans toutes les institutions éducatives et gouvernementales.

Lors de la signature d'un protocole de coopération entre l'OAI et l'université de la Delta pour les sciences et la technologie, M. Altras a affirmé que l'OAI met ses expériences technologiques en service de la réponse aux besoins des facultés et des centres de recherche de l'université de la Delta.

Ce protocole intervient dans le cadre de la stratégie mise en place par l'OAI pour renforcer la coopération avec les institutions éducatives et de recherche, a indiqué M. Altras, affirmant que la coopération regroupe également l'entrainement et le soutien aux projets de recherche et d'innovation.