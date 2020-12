Ile Maurice: Une annus horribilis pour la santé au niveau mondial

Presque 13 mois après la détection du premier cas de nouveau coronavirus dans la province de Wuhan en Chine, le 1er décembre 2019, le Covid-19 s'est répandu comme une traînée de poudre et a gagné les pays du Nord mais aussi ceux du Sud, s'étendant aussi de l'Est à l'Ouest et causant l'hécatombe sur son passage.

À ce jour, 81 millions de personnes dans le monde ont été contaminées au Covid-19 et plus de 1,8 million de personnes infectées en sont mortes.

Les plus vulnérables étant les personnes âgées et celles souffrant déjà de maladies comme le diabète, l'hypertension, l'asthme, l'obésité. Et celles qui ont survécu en ressentent encore de lourdes séquelles, notamment une fatigue extrême au moindre effort, une difficulté respiratoire constante, une perte de goût et d'odorat, des trous de mémoire, pour ne citer que ceux-là.

Maurice a enregistré ses trois premiers cas de Covid-19 le 18 mars. Ils concernaient un homme de 59 ans, rentré de Grande-Bretagne, et deux employés de bateaux de croisières, âgés de 21 et 25 ans respectivement. Ces cas ont été détectés positifs deux jours après que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a décidé de fermer les frontières du pays, portant un coup au tourisme, aux voyagistes, aux hôtels et aux commerces annexes, même si le gouvernement a décidé de subventionner les employés des secteurs concernés pour qu'ils ne perdent pas leur remploi.

L'homme de 59 ans, qualifié de patient zéro, est d'ailleurs mort le 22 mars. La veille, l'hôpital Victoria à Candos avait enregistré un décès, celui d'un Belge, soupçonné d'être également directement lié au Covid-19.

Si Pravind Jugnauth a annoncé un couvre-feu à partir du 20 mars et peu après, un confinement dont le coût financier a été estimé à Rs 1 milliard par jour d'après des économistes, les contaminations se sont poursuivies et les décès ont augmenté à Maurice pour passer à dix. Parmi eux, des personnalités connues dans leur domaine, notamment Carl Ah-Teck, directeur exécutif de Gamma Civic Ltd, mort le 10 avril, et le spécialiste en médecine interne Bruno Cheong, consultant responsable à l'hôpital de Flacq, mort le 27 avril. La plus jeune à succomber au Covid-19 avait 20 ans.

Un confinement qui a causé bien des angoisses aux Mauriciens confrontés pour la première fois à une pandémie de cette ampleur, qui a exacerbé la violence dans les foyers où elle était déjà présente, bousculé le calendrier scolaire pour tous les élèves, mis à mal les entreprises et l'économie en général. Un scénario identique dans le monde. Les rares aspects positifs du Covid-19 étant que les Mauriciens ont découvert les vertus du shopping en ligne, les livraisons de provisions à domicile, redécouvert la solidarité entre voisins et ont éprouvé une reconnaissance éperdue pour toutes ces personnes en première ligne assurant un service essentiel comme les médecins, infirmiers, employés de banque, éboueurs...

Les Mauriciens, même ceux n'ayant pas une sensibilité politique particulière pour les membres du Mouvement socialiste militant dont est issue la majorité gouvernementale, ont apprécié les points de presse réguliers du National Communication Committee sur le Covid-19 animés par le Dr Vasantrao Gujadhur, ancien directeur des Services de santé publique, par les Drs Zouberr Joomaye et Catherine Gaud. De même que les interventions régulières du Premier ministre au sujet de l'évolution du Covid-19 à Maurice.

Après la levée du confinement et à la reprise des travaux parlementaires, l'opposition n'a pas manqué d'attirer l'attention en juillet sur le fait que les fournisseurs ayant décroché des contrats pour l'approvisionnement public en équipements médicaux et qui ont perçu des millions de roupies, n'étaient pas engagés dans le domaine médical et que les procédures habituelles d'appels d'offres n'avaient pas été respectées. On en est encore à se demander qui des hauts fonctionnaires au ministère de la Santé, qui de ceux siégeant sur le High Powered Committee ont pris ces décisions qui ont fait enrager bon nombre de Mauriciens.

Ces derniers ont compris qu'il s'en était trouvé certains pour se faire du beurre sur le dos d'une crise sanitaire mondiale, notamment la nébuleuse compagnie espagnole Pack & Blister, dont on ignore jusqu'à présent tout du contact mauricien et qui a empoché Rs 476 millions pour l'approvisionnement de respirateurs artificiels, qui ne fonctionnent toujours pas, malgré le déplacement récent de techniciens en provenance de Turquie. Vu l'ampleur prise par ces découvertes scandaleuses, la commission anti-corruption s'est finalement décidée à enquêter.

Elle a arrêté le publiciste Deepak Bonomally de Bo Digital Co. Ltd, qui a raflé cinq contrats d'une valeur de plus de Rs 308 millions pour l'approvisionnement de caméras thermiques et de masques, Hari Kistna Jagannada Reddi, le propriétaire de la bijouterie Red Jewels Ltd, qui a perçu plus de Rs 9 millions pour la fourniture de 100 000 masques KN 95, et Bissoon Mungroo, spécialiste de la restauration et de transport et proche de l'ancien Premier ministre, sir Anerood Jugnauth et dont la compagnie Gitanjali Co. Ltd a obtenu deux contrats d'un peu plus de Rs 10 millions pour la fourniture de masques. Ils ont tous été arrêtés pour blanchiment d'argent. Le seul à ruer dans les brancards a été Bissoon Mungroo qui a rejeté l'accusation portée contre lui en disant que ses comptes étaient clairs et il n'a pu s'empêcher de se faire l'écho du Premier ministre et de reprendre sa phrase fétiche : «Kot monn foté?»

Entre-temps dans le monde, plusieurs équipes médicales effectuaient des recherches sur les vaccins et celles-ci ont abouti à la mise sur le marché de trois vaccins contre le Covid-19. La vaccination a commencé en Grande-Bretagne et dans plusieurs autres pays, y compris en France. Lundi, La Réunion a d'ailleurs reçu un super congélateur pour stocker ces vaccins contre le nouveau coronavirus. À Maurice, le ministère de la Santé a organisé un atelier de travail sur deux jours pour envisager la possibilité d'importer plus de 240 000 vaccins et des modalités pour les injecter aux personnes les plus à risque d'être contaminées. Margaret Keenan, la première Britannique à avoir reçu le vaccin Pfizer contre le Covid-19, a reçu sa deuxième dose mardi. Très peu d'effets secondaires ont été ressentis par tous ceux qui ont été vaccinés jusqu'ici.

Si cette nouvelle est plus que positive parmi la sinistrose ambiante, nous ne sommes pas près, semble-t-il, de venir à bout du Covid-19 car il apparaît que dans plusieurs pays comme la Grande-Bretagne, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Afrique du Sud, le nouveau coronavirus ait muté. S'il ne semble pas plus mortel que le virus originel, il se transmet plus facilement et se réplique plus rapidement dans les cellules. Plusieurs pays ont d'ailleurs fermé leurs frontières aux ressortissants des pays concernés afin d'empêcher cette nouvelle souche d'entrer chez eux. Ce qui ne présage vraiment rien de bon pour 2021...