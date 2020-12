Ile Maurice: La Bourse clôture en hausse

analyse

Le marché boursier a été marqué par une hausse des indices durant la semaine.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a gagné 37,69 points (+0,6 %) en une semaine clôturant la séance du mardi 29 décembre 2020 à 6 339,49 points. Le SEMDEX a ter- miné la même séance à 1 642,14 points, soit une hausse de 0,49 %, durant la même période. L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance de mardi à 308,20 points. À la clôture du marché de mardi, la capitalisation boursière du Marché Officiel se chiffrait à Rs 293,75 milliards.

Des transactions totalisant Rs 211 millions ont été effectuées durant la semaine. Les plus gros échanges ont été notés sur : CM Diversified Credit Ltd (CMDC), MCB Group Ltd (MCBG), les obligations de MCB Group (MCB Notes), Medine Limited et SBM Holdings Ltd (SBMH), soit Rs 89,7 millions, Rs 76,8 millions, Rs 7,5 millions, Rs 5,4 millions et Rs 5 millions respectivement. Les actions de CMDC, MCBG, MCB Notes, Medine et SBMH ont été cotées à Rs 998,13, Rs 237, Rs 1 004,90, Rs 42 et Rs 3,52 respectivement à la clôture du marché de mardi.

Sur les 65 titres cotés, 17 ont terminé la semaine à la hausse, 38 sont demeurés stables et 10 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : SBM Holdings Ltd (+5,07 %), Lottotech Ltd (+4,73 %), New Mauritius Hotels Ltd (+4,62 %), Sun Ltd (+2,22 %) et Alteo Ltd (+2,22 %). Les plus fortes baisses concernent : Go Life International (-50 %), Harel Mallac Ltd (-7,14 %), Automatic Systems Ltd (-2,55 %), MDIT Ltd (-1,71%) et Caudan Development Ltd (-1,03 %).

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total depuis le début de l'année indique des performances variant de 14,14 % à 19,66 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mardi à 214,83 points et 316,41 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à 45,28 milliards. Des transactions totalisant Rs 5 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : Livestock Feed Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, ABC Motors Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Associated Commercial Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée, Kolos Cement Ltd, The Bee Equity Partners Ltd et Compagnie Immobilière Limitée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 14,61 % et 21,67 %.

Sur le plan international, les indices Dow Jones et le Nasdaq ont gagné 0,62 % et 1,23 % respectivement en une semaine. En Europe, le DAX, le FTSE-100 et le CAC-40 ont apprécié de 4,11 %, 1,34 % et 3,62 % respectivement durant la même période.