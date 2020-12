Cote d'Ivoire: Grand-Bassam/Bongo - Le centre de santé et le collège moderne d'Ono équipés

Le centre de santé et le collège moderne d'Ono, village riverain de la Société d'étude et de développement de la Culture Bananière (SCB), situé dans la sous-préfecture de Bongo, dans le département de Grand-Bassam, ont reçu de cette société, à travers son partenaire le Rotary Club Abidjan-Riviera, des médicaments et une dizaine d'ordinateurs complets pour la salle multimédia dudit collège.

Outre ces dons, toujours dans le cadre de ce partenariat, le club service sus-cité a procédé à la pose de la première pierre d'un futur hangar qui abritera le marché. Le tout pour un montant total de 6 millions 600 mille francs Cfa. La cérémonie s'est déroulée dans la dite localité le 30 décembre 2020.

Pour Yao Prospère, président 2020-2021 du Rotary-Club Abidjan-Riviera, il s'agit pour sa structure, d'améliorer à travers ce geste, la qualité de vie des populations. Konan Koffi, représentant de la direction générale de la SCB pour qui ce partenariat a été scellé afin d'offrir aux populations riveraines de meilleures conditions de vie, expliquera que cette action du jour a été possible grâce au projet " Ananas du Cœur" initié par le Rotary-Club dans de nombreux pays européens.

A l'étape du collège moderne, Porgo Mariam, présidente du conseil scolaire des délégués des élèves, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs grâce à qui elle et ses camarades pourront faire des recherches utiles pour leur formation. Assi Seka, chef du village d'Ono, tout en saluant ce geste de grande portée sociale et économique, a toutefois souhaité, qu'un médecin soit affecté au centre de santé car, depuis 1988, ce centre n'en dispose plus.

Les représentants du sous-préfet de Bongo, de la direction départementale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle étaient présents ainsi que le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique.