Cote d'Ivoire: Katiola/Célébration du nouvel an - Thomas Camara fait des dons en vivres et en numéraires aux populations

Les populations de Katiola, Timbé et Fronan passeront de bonnes fêtes de nouvel an.

En effet, Thomas Camara, maire de la commune de Katiola, leur a fait des dons en vivres et en numéraires d'une valeur de plus de 13 millions de FCfa.

Félix N'Guessan Touré, chef de cabinet, représentant le maire, a, au nom de ce dernier, procédé à la distribution de ces dons dans les localités susmentionnées, du 28 au 29 décembre 2020.

Les bénéficiaires sont les communautés religieuses et ethniques, les associations des femmes et des jeunes, les militants du Rhdp et les structures spécialisées, ainsi que les familles vivant dans la précarité. Chaque entité est repartie avec des kits composés de sacs de riz, de bouteilles d'huile et d'une enveloppe.

Expliquant le geste du premier magistrat, Félix N'Guessan Touré a affirmé que cela s'inscrit dans la droite ligne des actions sociales que le maire a toujours posées à l'endroit de ses administrés, surtout la frange la plus démunie. « Pour le maire, tout le monde quel que soit son niveau social doit pouvoir célébrer cette fête de fin d'année dans la joie. Surtout que nous passons d'une année à une autre », a-t-il souligné.

Aussi a-t-il tenu à rappeler que Thomas Camara a toujours œuvré dans le social. « Il a organisé des opérations gratuites de certaines pathologies que nos populations démunies ne peuvent pas supporter les coûts. Notamment, la hernie et la cataracte. Qui ont permis à plusieurs personnes de recouvrer la santé », s'est réjoui le chef de cabinet. « Nous souhaitons à tous et à toutes une bonne fin d'année et que 2021 se présente sous de meilleurs auspices pour chacun et chacune de nous », a-t-il lancé.

Franck Honlai, secrétaire adjoint à la communication du Conseil national des jeunes de Côte d'ivoire (Cnjci), s'est dit heureux de recevoir ce don au nom de sa structure. « Nous sommes tout simplement heureux », a-t-il dit.

Abondant dans le même sens, Odette Koné, de l'association « Amazone » de Niémokaha, village de la commune de Katiola, a traduit toute sa reconnaissance au donateur. « Il n'est pas à son premier geste. Nous saurons lui être reconnaissants au moment venu », a-t-elle lancé.