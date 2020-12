Cote d'Ivoire: Les Awards des entreprises - Le Groupe SAFH-CI célèbre son trophée avec son personnel

A la faveur de la deuxième édition de la cérémonie de distinction « Les Awards des entreprises, l'entreprise SAFH-CI qui œuvre dans le secteur du bâtiment a été distinguée meilleure entreprise de l'année dans la Catégorie Aménagement Foncier, le 11 décembre dernier par "AB Communication" la structure initiatrice de l'évènement. Pour recevoir son prix, l'entreprise a convié tout le personnel et AB Communication a une cérémonie placée en même temps sous le signe d'une fête de célébration de fin d'année. C'était le 30 décembre dans l'enceinte du Groupe scolaire Les Municipalités 1&2 de Cocody, à Abidjan.

Amos Béonaho le patron de AB Communication a salué le mérite et l'expertise de SAFH-CI et encouragé ses responsables à demeurer dans l'excellence. «Dans le cadre des Awards des entreprises, une cérémonie de distinction, de top management et des institutions socio-économiques, le jury a estimé que l'entreprise SAFH-CI qui œuvre dans le Bâtiment et particulièrement dans l'Aménagement foncier, la Meilleure entreprise cette année, le jury a tenu compte du professionnalisme de cette société, de son image de l'extérieure et des engagements tenus, sa notoriété et sa crédibilité auprès de ses clients. Aujourd'hui nous sommes donc là pour leur remettre officiellement leur trophée », a soutenu le patron de AB Communication.

Pour le directeur général de SAFH-CI, Konan Kouakou Senghor, qui avait à ses côtés le directeur général adjoint, Yaboudjro Djako, cette distinction vient saupoudrer de joie son entreprise. « C'est un sentiment de joie qui nous animent en ce moment. Cette année, ce prix vient donner une saveur encore plus délicieuse à la célébration de la fête de fin d'année que nous organisons chaque année avec le personnel. Ce prix il leur est aussi dédié car sans leur professionnalisme et leur ardeur au travail nous n'en serions pas là », a-t-il fait remarqué.

Par ailleurs, chaque année étant l'occasion pour la SAFH-CI de féliciter ses employés autour d'un repas, elle a saisi l'instant pour honorer la mémoire de sa collaboratrice Kouassi Amoin Prisca distinguée Meilleure Commerciale de l'année de l'entreprise, malheureusement décédée le 12 juillet 2020. Un moment d'hommage de grande émotion mais aussi de prise d'engagement du personnel à travailler davantage afin d'honoré la mémoire de la défunte mais aussi de maintenir l'entreprise dans le cercle des meilleurs de Côte d'Ivoire.