Cote d'Ivoire: Générosité - Des personnes du 3e âge reçoivent des dons pour la fête du Nouvel an

Pour la fête du nouvel an, une centaine de personnes du 3e âge, résidant dans la commune de Yopougon, ont été « gâtées » par les Ong « Espace humanitaire Côte d'Ivoire (EHCI) » et « Agir pour le développement rural, économique et social en Côte d'Ivoire (ADRES-CI) ».

Elles ont reçu, au cours d'une cérémonie organisée le 31 décembre 2020, au quartier « Siporex », des vivres, notamment du riz, de l'huile, des pâtes alimentaires.

A l'occasion, Mme Bley Miandiga Madeleine, présidente fondatrice de l'Ong « Espace humanitaire Côte d'Ivoire », a indiqué que ce geste a pour but d'exprimer la solidarité de sa structure à l'endroit des Séniors et leur permettre ainsi d'entrer sereinement dans le nouvel an.

« Les personnes âgées ont beaucoup donné au pays. Elles sont toujours utiles. Ce dont elles ont besoin, c'est de pouvoir se nourrir. Mais à cet âge, on rencontre souvent d'énormes difficultés. Elles ont donc besoin de beaucoup de solidarité pour que leurs derniers jours sur terre soient agréables », a-t-elle expliqué.

Ajoutant que son Ong se bat pour les personnes âgés depuis 1996, année de sa création. « L'Ong a déjà organisé plusieurs activités en faveur des personnes âgées. Nous faisons partie des premières structures à célébrer, à l'époque, la journée internationale des personnes âgées en Côte d'Ivoire », a-t-elle ajouté.

Dans le même sens, Silué Karna, Secrétaire général de l'ADRES-CI, a souligné que l'année 2020 a été très éprouvante pour les personnes du troisième âge. Du fait notamment, de la pandémie à Coronavirus. « De ce fait, il est très important pour les acteurs de la société civile de rendre un hommage à nos séniors. Merci à la précédente de l'Ong Espace humanitaire Côte d'Ivoire pour son soutien aux personnes âgées », a-t-il poursuivi.