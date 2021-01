Algérie: Premiers essais réussis des rames du tramway de Mostaganem

Mostaganem — Les premiers essais des rames du tramway de la ville de Mostaganem sont "positifs", a souligné jeudi le ministre des Transports Lazhar Hani qui effectue une visite de travail dans la wilaya.

Dans un point de presse organisé en marge de sa visite d'inspection à la wilaya de Mostaganem, le ministre a considéré que "les premiers essais des rames de wagons du tramway de la ville de Mostaganem, montées à l'usine CITAL, dans la wilaya d'Annaba, ont été positifs, ce qui confère aux entreprises de réalisation (Cosider et Alstom) une forte impulsion pour achever ce projet, ayant connu un grand retard, et sa livraison dans les meilleurs délais".

Lors de sa visite, Lazhar Hani a pris le tramway à partir de la gare routière de la cité du 5 juillet pour se rendre à la gare ferroviaire du centre-ville de Mostaganem sur une distance de 2,2 kilomètres et ce, en guise d'essais entrepris par l'entreprise réalisatrice.

Les premiers essais techniques de cette ligne ont été effectués vendredi dernier, a indiqué le directeur de wilaya des transports Mustapha Kada Belfar, qui a annoncé que la livraison de cette ligne est prévue au mois de janvier et sera suivie par celle de la première tranche de la seconde ligne reliant le centre-ville à la localité de Salamandre sur une distance de 7 km et, parallèlement, la réception du matériel et des équipements.

Le tramway de Mostaganem, dont le coût global est de 26,5 milliards DA, a connu un arrêt des travaux de sept mois suite au retrait de la société espagnole chargée de la réalisation (2013-2017) en raison des difficultés financières et du non respect des délais de livraison, qui ont eu pour conséquence la résiliation du contrat.

Les travaux restants de ce projet, qui s'étend sur 14 km (deux lignes) avec trois tunnels et un pont, ont été confiés au groupe national "Cosider" avec ses deux filiales "Cosider travaux publics" et "Cosider ouvrages d'art" au mois de décembre 2017 et ont atteint un taux d'avancement de 80% en fin décembre 2020.

Par ailleurs, les services de la wilaya ont indiqué que l'exploitation commerciale du tramway de Mostaganem créera 500 nouveaux postes d'emploi dont 70 pour les ingénieurs spécialisés dans les systèmes électroniques et informatiques.

D'autre part, le ministre a souligné que l'avenir de l'entreprise portuaire de Mostaganem est tributaire de l'exploitation effective et rationnelle des capacités de cette infrastructure de base, qui dispose de deux bassins d'une profondeur de plus de huit mètres, notamment dans le domaine du soutien des opérations d'exportation, exhortant les responsables de cette entreprise économique à s'adapter à la situation actuelle du port en matière de transport maritime et d'attirer ceux qui exploitent des navires pouvant accoster dans différents quais, à l'instar des navires de transport du matériel roulant.

Lazhar Hani a également inspecté le nouvel aérodrome de Sayada, d'un coût de réalisation de 150 millions DA, ayant une capacité de 100.000 voyageurs par an. Il a insisté sur l'exploitation de cette structure dans le domaine de la formation en aéronautique, ainsi que l'utilisation de la piste dans des cas exceptionnels, dans les opérations d'exportation de produits agricoles.

Le ministre a aussi visité l'école technique de stage et de formation maritimes et la nouvelle gare routière où il a insisté sur la maintenance et l'entretien périodiques et l'amélioration des prestations.

A noter que cette gare est utilisée par plus d'un million de voyageurs chaque année.