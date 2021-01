Algérie: Réouverture des écoles coraniques dans le respect du protocole sanitaire

Alger — Les écoles coraniques, fermées en raison de la pandémie de la Covid-19, seront rouvertes "dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus, adoptés pour les établissements scolaires", indique jeudi un communiqué des services du Premier ministre.

"L'ouverture des écoles coraniques (interviendra) dans le strict respect des mesures et protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), adoptés pour les établissements scolaires, sous le contrôle et la supervision des directeurs de wilaya des affaires religieuses et des wakfs et ce, en étroite coordination avec les services de la protection civile et des APC et le concours des comités de quartiers et du mouvement associatif local", souligne le communiqué.

La décision de réouverture des écoles coraniques a été prise par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et au terme des consultations avec le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et l'autorité sanitaire.

S'exprimant à l'occasion d'une visite d'inspection au nouveau siège de son ministère à Caroubier, à l'Est d'Alger, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, avait affirmé que "ces espaces scientifiques et éducatifs seront rouverts prochainement, une fois leur protocole sanitaire, soumis récemment au Comité scientifique, adopté".