Maroc: La MAP en 2020 - Une production variée et une présence renforcée sur les plateformes virtuelles et les réseaux sociaux

Rabat — Les statistiques de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) en 2020 font ressortir une production riche et variée, sous différents formats, et une présence renforcée sur les plateformes virtuelles et les réseaux sociaux, dans une conjoncture marquée par l'impact négatif de la pandémie du nouveau coronavirus sur différentes activités au Maroc et dans le monde.

Ainsi, la MAP a publié un total de 272.714 dépêches durant l'année 2020, contre 265.272 dépêches durant l'année dernière, ce qui représente une hausse de 3% en dépit de la conjoncture Covid.

Dans ce total, les catégories «régions et société» et «économie et finances» ont occupé respectivement 16,74% et 14,33%, alors que les informations traitant de l'actualité politique, parlementaire, partisane et syndicale ont représenté 8,29% du total de la production de l'Agence en 2020.

Pour leur part, les informations sportives ont occupé plus de 6,38% du total des dépêches publiées durant l'année qui s'achève, contre 4,34% et 4,05% respectivement pour les informations "culturelles et médiatiques" et les sujets touchant à l'environnement.

La couverture de l'actualité internationale n'est pas en reste. Elle a représenté 29,84% du total de la production de l'Agence à la faveur du vaste réseau international de la MAP, alors que les activités gouvernementales ont occupé 2,05%. Les catégories restantes représentent environ 14,13%.

En 2020, l'effort de la MAP a largement porté sur les produits à grande valeur ajoutée (Vidéo, Audio, Photo et Infographie) malgré la situation de confinement imposée pendant de longs mois de 2020 par la pandémie.

Ainsi, les couvertures vidéo se sont élevées à 2.510 sujets (en baisse de 46%) et les audio ont atteint 2.737 (-37 %). La MAP a également produit 31.638 photographies (-35%) et 1.885 infographies en hausse de 78%.

Par ailleurs, l'année 2020 a connu la création de nouveaux sites spécialisés. Il s'agit de "maptourisme.ma", "mapfinance.ma" et "mapparité.ma", qui viennent renforcer la panoplie de sites que compte déjà l'Agence et qui ont enregistré des audiences très importantes durant l'année qui s'achève.

Ainsi, l'ensemble des sites web de la MAP ont enregistré plus de 9.350.000 visites durant l'année qui s'achève, avec un engouement plus particulier pour mapexpress.ma (plus de 4 millions de visiteurs), mapnews.ma (plus de 1 million 250 mille visiteurs) et m24tv.ma (plus de 1 million 680 mille visiteurs) et les sites régionaux qui ont totalisé 996.452 visiteurs.

Dans le cadre de sa présence renforcée sur les plateformes virtuelles, l'Agence a enregistré quelque 341.101 visiteurs des différentes newsletters produites par l'Agence en 2020.

D'autre part, la présence de la MAP sur les réseaux sociaux se poursuit et se renforce avec la publication de 23.585 posts Facebook, 15.149 tweets, 557 posts sur Instagram, 528 posts LinkedIn et 20 posts sur le compte créé cette même année par l'Agence sur TikTok. La MAP a ainsi posté un total de 39.839 contenus sur ces réseaux sociaux sous tous les formats (texte, photo, vidéo et audio).

Concernant la présence sur le support papier, la MAP a publié durant l'année qui s'achève 258 numéros de son quotidien digital "Maroc Le Jour" et 194 numéros d'Al Yaoum Al Maghribi. L'Agence a également enrichi les kiosques par 11 numéros de son magazine mensuel BAB (langue française) et 6 autres de sa version arabe lancée courant 2020.

S'agissant du service de veille "MAP Intelligence", il a mis à la disposition de ses clients plus de 2.732 bulletins de veille sur différentes thématiques.

Enfin, la MAP a envoyé plus de 5.550 SMS en langues arabe et française et a publié l'album 2020 les yearbooks «Maroc Factuel» et «Nouvelles du Maroc» dans les quatre langues en plus de Verbatim, un recueil des principales citations des discours de SM le Roi au cours des 20 dernières années.