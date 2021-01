Cote d'Ivoire: Caravane « Siandou Fofana, le vagabond de la charité » - 5000 kits alimentaires distribués par le ministre aux populations de Port Bouët

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, cadre et leader politique de Port Bouët, a partagé, en cette journée de la Saint Sylvestre, un moment de solidarité avec les populations de ladite commune chère à son cœur.

En effet, à travers la caravane caritative baptisée "Le vagabond de la charité" qu'l ai initiée depuis plusieurs années, ce sont 5000 kits alimentaires qu'il a distribués, dans un élan solidaire, avec autant de familles de toutes origines et couches sociales. Des quartiers- centres, à ceux du front de mer, Route de Bassam, à la zone de Vridi, le ministre Siandou Fofana a voulu, avec ses familles, passer des instants de bonheur et de proximité, pour passer de 2020 à 2021. D'autant plus que cette année qui s'achève, selon ses propos teintés d'émotion, a été fort éprouvante avec la pandémie de la Covid 19. Ainsi, après la distribution de 5000 cadeaux et jouets le jour de Noël aux enfants, il était plus que vital, à l'en croire, d'offrir des vivres (riz, pâtes alimentaires, huile, bouillons de cuisiné, etc.) aux parents pour passer un réveillon de nouvel an marqué du sceau de l'espoir pour l'année naissante.

Par ailleurs, il est apparu impérieux à Siandou Fofana de dire " Merci" aux vaillantes populations de Port Bouët pour leur attitude citoyenne à la faveur des dernières élections où elles se sont illustrées par un comportement civique honorable. Une posture, selon le ministre, qui traduit leur engagement, aux côtés du gouvernement, pour traduire dans les faits, l'avènement d'une « Côte d'Ivoire Solidaire » prônée par le Président Alassane Ouattara pour les cinq prochaines années et dont 2021 marque le point de départ.