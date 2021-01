Afrique de l'Ouest: Grand prix des transports de l'Afrique de l'Ouest - Des experts planchent sur les enjeux stratégiques de la mobilité urbaine. Des acteurs distingués.

« De la nécessité d'une mobilité urbaine, fluide, confortable et sécurisée en temps de Covid-19. Enjeux stratégies et perspectives ». C'est autour de ce thème que la 8ème édition du Grand prix des Transports de l'Afrique de l'Ouest s'est articulée, le 29 décembre 2020, à l'Eden Golf Hötel, Abidjan-Riviera. Pour le 10ème anniversaire de ce grand prix de nombreuses structures et personnalités ont été distinguées.

Dans son allocution, Auguste Danoh, président du comité d'organisation, par ailleurs, directeur régional du Marché africain des transports de l'Afrique de l'Ouest, s'est félicité de la tenue de cette 8ème édition. Et d'expliquer les raisons pour lesquelles, il s'est mis au service de la promotion du secteur des transports. « Les transports, dira-t-il, sont pour l'économie d'un pays ou d'une région, ce que les vaisseaux sanguins constituent pour le corps humain ». Les transports, à l'en croire irriguent l'économie, la tonifient et lui assurent vitalité et performance. Pour lui donc, le caractère transversal des transports recommande que tous les concours lui soient apportés en vue d'une économie dynamique et conquérante.

Dr Siélé Silué (Conseiller Spécial du Premier Ministre en charge des questions de Transport), Gahié Aristide (Directeur de la planification des études et des projets au niveau de l'Amuga), Dr Mohamed Kouyaté Djamadjan (Dg du Fonds de Développement du transport routier), Anganman Bernard Coffi (Responsable des projets et actions auprès des Ong et association de sécurité routière), M. Touré de l'Observatoire de la fluidité routière et Diaby Brahima (Dg du Haut Conseil du Patronat des Entreprises du transport routier) sont les experts qui ont animé le panel sous la modération de Djédjé Gnakalé, consultant et expert maritime et président du Comité scientifique.

Après avoir exposé le rôle de leurs différentes structures dans le processus clé de la mobilité urbaine, ces experts ont évoqué les difficultés qui y sont liées en Côte d'Ivoire notamment à Abidjan. Pour eux, la question revêt des enjeux à la fois social et économique. Les experts ont relevé que l'impact de la mobilité urbaine sur la productivité des employés est majeur. Et que les incidences financières sont énormes comme en témoigne un rapport de la banque mondiale évoqué par Dr Siélé Silué . D'ailleurs ce rapport fait état de 10 millions de déplacement en moyenne pour 1075 FCFA dépensé avec 3 heures de perte dans la circulation. Ce qui engendre 1200 milliards de FCFA de perte par an.

Evoquant les difficultés, il ressort qu'elles sont d'ordre infrastructurelle, organisationnelle et civique. Et d'indiquer que la mobilité urbaine, fluide, confortable et sécurisée se heurte à l'augmentation galopante de la population urbaine. Abidjan, par exemple, compte plus de 6 millions d'habitants et environ 50% de la population urbaine avec des prévisions de 10 millions d'ici 2050. La mobilité urbaine se heurte également à l'accroissement des véhicules privés transportant moins de 15 % de la population urbaine au détriment du transport de masse. A cela, il faut ajouter, entre autres, l'anarchie dans le secteur dominé par les transports artisanaux, le manque d'aire de stationnement, de gares modernes ; le manque d'adéquation entre le couple Urbanisme et Transport ; le manque de civisme, le laxisme dans les procédures de contrôle routier ; la dégradation rapide des voies ; la léthargie dans la mise en œuvre de certaines décisions politiques.

En termes de recommandations, les experts ont indiqué qu'il faut que la mobilité urbaine demeure une préoccupation majeure du gouvernement. Lors des lotissements, il faut penser à l'accessibilité des sites. Aussi faut-il maintenir les campagnes de sensibilisation pour le changement des comportements. Pour les experts, il faut identifier les problèmes et rechercher des réponses peu couteuses et efficaces. Les experts ont proposé qu'il faut entamer dès à présent avec diligence et efficacité des études pour le financement la restructuration de l'ensemble du réseau de transport urbain. Ils préconisent de faire en sorte que chaque mode de transport ait son point de stationnement afin de concentrer la demande à ces endroits. Egalement, ils préconisent l'optimisation du transport lagunaire et de songer à des pistes cyclables lors de la construction des voies. La Côte d'Ivoire doit selon ces experts promouvoir un système de transport de masse. Et continuer la sensibilisation pour le respect des mesures barrières contre la Covid-19.

GRAND PRIX DES TRANSPORTS 2020/EDITION SPECIALE ANNIVERSAIRES DES 10 ANS

Liste des Nominés (diplôme et encouragement)

Transport routier

LOGIS

SONAM

SOCIETE DES TRANSPORTS AVS

MANDEBA TRANSPORT (MT)

COMPAGNIE DES TRANSPORTS EXPRESS (CTE)

LABELLE TRANSPORT

FONCTIONNAIRE TRANSPORT

UNION DES TRANSPORTS DE KORHOGO (UTRAKO)

SOUMAHORO TRANSPORT (ST)

MUTUELLE DES TRANSPORTS DE KORHOGO (MTK)

SOCIETE DES TRANSPORTS COULIBALY BREHIMA

UNION DES TRANSPORTS DES SAVANES (UTS)

COMPAGNIE DE TRANSPORT OUEST TRANSACTION (STC)

YEO SANDONA (TAXIX COMPTEUR)

PELERIN TRANSPORT

II- ACTIVITES MARITIMES ET PORTUAIRES

PORT AUTONOME D'ABIDJAN (PAA)

SEA INVEST

LOGIS

III- TRANSPORT AERIEN

AERIA

SODEXAM

IV- MOBILITE URBAINES

CITRANS

STL

VI- PERSONNALITES

PANTHEON DES TRANSPORTS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

AMIRAL MOHAMED LAMINE FADIKA

CISSE AMADOU DIT MANGALA

2- AUTRES PERSONNALITES ET STRUCTURES

DIABY Ibrahim

KARIM COULIBALY

SIE HIEN

SIDIBE YOUSSOUF

GUE MATHURIN

KOUAKOU KOUAKOU ROMAIN

KOUYATE MOHAMED DJAMADJAN

Direction Régionale BUS de Koumassi (SOTRA)

Direction Régionale BUS Port Bouet (SOTRA)

LISTE DES LAUREATS

TRANSPORT ROUTIER

UTB Lauréat de la décennie pour le transport routier

ACTIVITES MARITIMES ET PORTUAIRE

Port Autonome de SAN-PEDRO Autorité Portuaire de la décennie

Global Manutention

Lauréat de la décennie pour les opérations portuaires

TRANSPORT AERIEN

Air Cote d'Ivoire lauréat de la décennie pour le transport Aérien

MOBILITE URBAINE

SOTRA : lauréat de la décennie pour la mobilité Urbaine

SUPER PRIX DE LA DECENNIE

SOTRA : Super Lauréat de la décennie du Secteur des Transport