Cote d'Ivoire: Le Général Lassina Doumbia à ses hommes - « En avant pour la reconquête de notre fierté »

A l'occasion de la cérémonie annuelle de décoration des militaires ayant fait preuve de bonne conduite, de sens du devoir et de professionnalisme, le Général de Corps d'Armée Lassina Doumbia, a réitéré ses félicitations à ses hommes et leur a dit toute sa satisfaction pour leur comportement tout au long de l'année 2020 : « Le calme observé dans nos casernes, la sérénité qui vous habite et la rigueur avec laquelle vous exécutez les missions qui vous sont confiées ici et ailleurs sur le continent, sont le gage de la restauration des valeurs cardinales chères aux armées ».

Puis, le chef d'Etat-Major Général des Armées a salué la hauteur de vue et le sens de la responsabilité du soldat ivoirien nouveau : « Au regard du contexte qui a prévalu quant à l'organisation des élections présidentielles, tous avaient prédit la déflagration au sein des armées, l'irruption des militaires sur la scène politique, des violations flagrantes des droits humains. Peu avaient parié qu'à cette date, nous serions en ordre et aux ordres, sur les rangs. C'était sans compter avec la maturité acquise, votre sens de la loyauté, de la discipline, de l'esprit de corps et de la solidarité entre frères d'armes. Vous avez déjoué tous les pronostics. »

Cette cérémonie de célébration du mérite, désormais traditionnelle, a été éclatée cette année. Elle a été organisée au même moment dans les chefs - lieux des quatre régions militaires : Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo. L'objectif est de permettre aux récipiendaires d'être honorés devant leurs familles et amis.

Ce sont au total 1201 militaires qui ont vu leur mérite reconnu dans les différents ordres : ordre national, ordre du mérite, médaille des Forces armées. Ils sont répartis dans toutes les garnisons du pays.