Togo: 2021, l'espoir est permis !

éditorial

Publié le jeudi 31 décembre 2020, par Gabinho

12 mois, 52 semaines, 365 jours se sont encore écoulés. Et vous n'avez pas cessé de nous témoigner votre sympathie. Recevez ici nos « Merci », « M'Labalè », « Akpé », « Danke », « Thanks you », « Nagodé », « Gracias », « Sie sie »... pour toute votre attention à l'endroit de nos deux organes, « Telegramme228 » et « Le Télégramme du Togo ».

Nombreux vous avez été à visiter nos plus de 3500 articles de cette année 2020, histoire de vous renseigner au mieux sur les différents sujets de l'actualité aussi bien nationale, africaine qu'internationale qui ont retenu l'attention de notre rédaction. Oh ! Que dis-je ? De votre rédaction.

Une page se tourne, une nouvelle page s'ouvre. Celle qui se tourne est celle qui a été entachée de Coronavirus, alors même qu'on ne s'y attendait pas en l'ouvrant. Si le mal est toujours présent et qu'on vous conseille le respect des meures barrières, nous osons espérer que celle qui s'ouvre sera meilleure.

Si 2020 a été difficile aussi bien pour nous que pour vous, il faut toutefois reconnaitre que le verre n'a pas été entièrement vide pour « Telegramme228 » et « Le Télégramme du Togo ». En effet, depuis quelques mois, les deux médias ont réussi la prouesse de se mettre ensemble avec deux autres médias et pas des moindres de l'échiquier des médias en ligne au Togo, tels que « Global Actu » et « Atlantic Infos », pour constituer ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Groupe de presse « Global Atlantic Telegramme ». Et ce n'est pas tout, légalistes que nous sommes, on a désormais un récépissé de la HAAC pour « Telegramme228 » qui est désormais accessible aussi bien en .com qu'en .tg. Autre fait marquant pour nous, c'est le passage du Bimensuel « Le Télégramme du Togo » à une périodicité hebdomadaire depuis le 1er Mai 2020. Ce sont là autant d'éléments qui viennent confirmer que la marche vers un groupe de presse solide et indépendant sur tous les plans est bien amorcé, et que le meilleur est bien devant nous.

Si en 8 ans de cheminement ensemble avec vous, il est inutile désormais de vous promettre que pour les 12 mois de 2021, toute la rédaction et l'administration de vos deux médias seront toujours fidèles à notre serment, celui d'informer, d'informer et d'informer, en temps réel, nous voudrons par ce canal vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, que tout ce que nous avons souhaité voir de positif dans nos vies l'année dernière mais qui n'ont pas pu l'être, le soit en cette nouvelle année 20-21 pleine de promesse. Que la Covid-19 devienne un mauvais et vieux souvenir, que la santé, le bonheur, la prospérité frappent à nos portes partout où nous sommes et dans tous les domaines de la vie.

Que Dieu bénisse le 228 et que cette bénédiction rejaillisse sur nous filles et fils de la Terre de nos Aïeux !

Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année 2021 !

Pour l'Administration et la Rédaction

Le Directeur de publication

Gabin A. KOISSIDJIN