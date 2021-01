Sénégal: Condamnés à la perpétuité - Ils ont cambriolé un couple, tué le mari et violé l'épouse

Si les juges de la première chambre criminelle d'appel de Dakar suivent les réquisitions du parquet général, les accusés M. Camara et Th. Bâ dit Thier ne finiront pas leurs jours en prison.

Le duo qui était jugé en appel, mercredi, est condamné depuis juin 2017 aux travaux forcés à la perpétuité pour avoir tué, lors d'un vol, un ressortissant franco-sénégalais après avoir violé son épouse sous ses yeux.

Le 21 juin 2017, M. Camara et Th. Bâ dit Thier ont été envoyés derrière les barreaux pour le restant de leur vie. La chambre criminelle de Dakar venait en effet de les condamner aux travaux forcés à la perpétuité, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec escalade et usage d'armes et de violences ayant entraîné la mort et viol collectif. Les deux larrons avaient, dans la nuit du 27 au 28 août 2009, surpris un couple franco-sénégalais en plein sommeil, dans un bateau de plaisance, amarré à quelques nœuds de la plage de Hann. L'époux, Gérard Gallet est battu et tué tandis que son épouse, Nd. M. Thiaw, est violée par les assaillants qui ont emporté avec eux, un ordinateur portable, un écran plat, deux téléphones portables, les papiers du véhicule, la somme de 900.000 Fcfa et un moteur hors-bord de 15 chevaux. Un crime crapuleux que les deux bourreaux disent regretter. Et ils ont fait appel dans l'espoir de bénéficier d'une réduction de peine. «Nous sommes coupables des faits que l'on nous reproche mais c'est une erreur de jeunesse. C'est pourquoi nous avons fait appel», a déclaré d'emblée M. Camara.

Invité à s'expliquer sur les faits, il a reconnu que la victime est décédée entre ses mains après qu'il l'a étouffée. Or, le rapport d'expertise médico-légale a établi «que la mort du sieur Gallet était due à un polytraumatisme avec fracture et hémorragie interne et externe provoquée par les coups et blessures avec des objets durs et contondants». Mais l'accusé déclare l'avoir étouffée avec un oreiller. Quid du viol collectif sur Mme Gallet ? M. Camara a pointé du doigt leur troisième acolyte en fuite. «La dame nous ne l'avons pas violée, nous l'avons juste bâillonnée. C'est Abdoulaye Ndiaye qui a abusé d'elle», s'est-il défendu. Son co-accusé a abondé dans le même sens. «Lorsque nous sommes montés sur le bateau, la dame a crié. Nous lui avons dit que nous sommes venus chercher de l'argent. Abdoulaye Ndiaye est entré dans la cuisine pour ressortir avec un couteau. C'est lui qui a violé la dame», a soutenu Thier.

« Condamné à la perpétuité, c'est empêcher une personne de se resocialiser »

La partie civile a réfuté les allégations des accusés. «Ils nous ont trouvés dans notre chambre à coucher et ont commencé à nous battre. Tous les trois m'ont violée et m'ont ligotée», a rectifié Nd. M. Thiaw. Même si le juge d'instance lui a alloué 20 millions de F Cfa alors qu'elle réclamait 30 millions de FCfa, Mme Gallet n'a pas demandé que le montant soit réformé. Pour le substitut général, la peine infligée aux accusés doit être réformée. «Condamné à la perpétuité, c'est empêcher une personne de se resocialiser. Ils n'étaient pas partis pour tuer mais pour voler car ils n'étaient pas armés vu qu'ils ont accédé au bateau à la nage. Malheureusement, la situation a dégénéré», a soutenu le parquetier.

Toutefois, il a jugé les faits graves. «Pour passer une bonne fête de Korité, ils ont attenté à l'intégrité physique de Gérard Gallet qui ne pouvait manifester aucune résistance vu qu'il était handicapé au niveau des membres inférieurs. Le pire, ils ont violé son épouse sous ses yeux», s'est indigné l'avocat général. Cependant, il a demandé que M. Camara et Th. Bâ soient acquittés pour le viol collectif et que la Cour accorde une chance aux accusés en revoyant la peine. Une peine qui, de l'avis de Me Cheikhou Keita doit être ramenée par rapport à ce que le duo a fait. Car, avec la perpétuité que sa consœur juge «très lourde», Me Keita estime que leurs clients sont en train de subir «une mort lente mais sûre». La Cour rend le verdict le 27 janvier prochain.