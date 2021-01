Cote d'Ivoire: Sécurisation des fêtes/Diomandé Vagondo - « La population peut fêter en toute tranquillité »

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a visité, mercredi, les différents sites d'alertes en vue de s'imprégner de la situation sécuritaire.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a effectué une tournée dans les communes d'Abidjan dans la nuit du mercredi 30 décembre 2020.

Dans le cadre de cette visite de sensibilisation, le premier responsable en charge de la sécurité a visité plusieurs services de police et sites d'alertes. Et ce, en vue de s'imprégner de la situation sécuritaire. « Je peux vous assurer que toutes les forces ont pris les dispositions nécessaires pour que les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire fêtent en toute tranquillité », a rassuré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

Le ministre a fait savoir que sa mission était de se rendre sur le terrain pour toucher du doigt les réalités. A cet effet, il a exhorté les conducteurs au respect du code de la route, tout en évitant les surcharges et le surnombre.

« Que la courtoisie entre les uns et les autres, et la prudence soient de mise. C'est la garantie pour nous de passer les fêtes dans de bonnes conditions. Par ailleurs, l'échange doit servir de levier aux agents pour expliquer aux uns et autres les dispositions à prendre pour être à l'abri de tout danger », a conseillé le ministre de tutelle.

Mais avant, il a mis l'accent sur les mesures de lutte contre le coronavirus. « Je voudrais rappeler à nos compatriotes que le Covid-19 existe toujours et les mesures barrières doivent être respectées. Car partout dans le monde, des gens meurent de cette maladie. Selon les médecins, la meilleure protection est le respect desdites mesures. C'est pourquoi j'invite les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire au respect de ces mesures. Prudence et réserve dans tout ce que nous allons faire », a conclu le ministre Diomandé Vagondo.