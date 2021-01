Angola: Covid-19 - Le nombre de personnes infectées en Angola s'élève à 17 553

Luanda — Avec l'enregistrement de 120 nouveaux cas positifs de Covid-19 et la guérison de 185 patients au cours des dernières 24 heures, le nombre total de personnes infectées en Angola s'élève à 17 553 patients de Covent-19.

Sur le nombre total de cas enregistrés entre mars et décembre 2020, 6 104 sont actifs, 11 44 patients se sont rétablis et 405 sont décédés, selon le bulletin épidémiologique de la Commission multisectorielle pour la prévention et la lutte contre le Covid-19.

Selon le Bulletin épidémiologique sur les données actuelles, parvenu à l'ANGOP ce jeudi, sur le nombre total de malades, trois patients sont dans un état critique, sept sont graves, 74 sont modérés, 78 ont des symptômes légers et 5 944 sont asymptomatiques.

