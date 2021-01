Sénégal: Discours à la Nation (Economie) - 50 milliards de FCFA pour le secteur hôtelier

Dans son adresse à la nation de ce 31 décembre, le président de la République, Macky Sall est revenu sur les efforts consentis par le gouvernement pour soutenir le secteur touristique en particulier, durement affectés par la pandémie du coronavirus. L'Etat va renforcer l'appui dédié aux initiatives entrepreneuriales.

Le secteur touristique a bénéficié d'un crédit hôtelier d'un niveau jamais atteint de 50 milliards de FCFA. De plus, les importants travaux de protection du littoral de Saly contre l'érosion côtière sur 7 Km, ont permis de sauver 17 hôtels, leurs emplois et d'autres activités de la zone, liées au tourisme, a dit le chef de l'Etat.

Notre taux de croissance, un des plus robustes de l'Afrique depuis plusieurs années, qui était projeté à 6,8% pour 2020, a drastiquement chuté, relève le président qui «rend toutefois grâce à Dieu de nous avoir gratifié d'un hivernage pluvieux qui nous évite la récession». Ainsi, à la faveur des prévisions météorologiques qui annonçaient une pluviométrie abondante, le budget de la campagne agricole était porté de 2020-2021 de 40 à 60 milliards de francs cfa, soit une hausse de 50 %, pour l'achat de matériels et intrants agricoles. Grâce aux efforts, les récoltes de cette saison ont battu tous les records. C'est le cas notamment pour les céréales : riz, mil et maïs, avec 3 811 000 tonnes, couvrant ainsi 95% de nos besoins ; et l'arachide, avec 1 826 590 tonnes. En soutien aux braves paysans, le prix plancher du kilogramme d'arachides a été relevé à 250 fcfa contre 210 fcfa l'année dernière.

14 000 initiatives entrepreneuriales, 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects

L'emploi et l'auto emploi des femmes et des jeunes restent une priorité pour le gouvernement, des programmes leur sont dédiés suivant des modalités souples, allégées et adaptées à leurs besoins. C'est ainsi qu'après deux années de plein exercice, la Délégation à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a pu soutenir 105.000 jeunes et femmes porteurs de projets dans des domaines aussi divers que l'artisanat, la pêche, l'agriculture, l'élevage, la transformation de produits locaux et le numérique, entre autres.

Ces acquis probants, financés par l'Etat sur un budget initial de 30 milliards de FCFA, ont valu la confiance des partenaires qui accompagnent désormais le Sénégal dans le cadre du Programme d'Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE), d'un montant de 74 milliards sur la période 2020-2022.

Le PAVIE, logé à la DER/FJ, permettra, entre autres de financer plus de 14 000 initiatives entrepreneuriales, de générer ou consolider environ 65 000 emplois directs et 89 000 emplois indirects et former plus de 27 000 entrepreneurs, informe le chef de l'Etat. D'autres mécanismes sont aussi consacrés à l'entreprenariat, l'auto emploi et la formation ; comme le Fonds national de la Microfinance, le Programme Formation Ecole-Entreprise et les Centres de Formation professionnelle et technique, dont 15 nouveaux seront réceptionnés en 2021.

De même, pour soutenir l'employabilité des jeunes, l'intégralité des ressources tirées de la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur sert à financer la filière de la formation professionnelle et de l'apprentissage aux métiers. En outre, le démarrage en 2021 des travaux de construction du 2e parc industriel de Diamniadio, sur 40 hectares, ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et de création d'emplois directs et indirects.