Ile Maurice: Voeux 2021 - Dans l'espoir d'un renouveau

Sacrée 2020 ! Avec l'émergence du Covid-19, la vie des Mauriciens a été chamboulée.

Nous avons dû nous réinventer, à plusieurs niveaux. Nombreux sont les secteurs qui ont été touchés de plein fouet par la double crise sanitaire et économique. La presse n'y échappe pas. Nos journalistes, qui s'adaptent à la nouvelle réalité, notamment avec le télétravail, vous transmettent leurs voeux : malgré des lendemains qui s'annoncent difficiles, il faut s'armer de résilience et positiver.

Audrey Harelle: «Pour 2021, 2022, 2060, 2121 et les autres»

2020 ou 2021 quelle différence ? Qu'est-ce qui pourrait bien changer entre le 31 décembre à 23 h 55 et le 1er janvier 00 h 05 ? Des gens vont mourir, d'autres vont naître. Comme à chaque minute partout dans le monde, «scène minuscule dans l'immense arène cosmique», comme l'écrivait Carl Sagan, le 14 février 1990, lorsque la sonde Voyager 1, à plus de 6 milliards de kilomètres de la Terre, prenait un cliché de la planète bleue... Ce qui pourrait changer par contre c'est nous ! Comprendre que nous sommes poussière, que ce qui compte c'est de ne pas faire à autrui ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Si cette règle d'or était respectée elle pourrait durer encore des voeux et des voeux à venir.

Anju Ramgulam: «Banané ! Méyer lané»

Ser lekter, mo swet twa enn bon, enn méyer lané

Enn lané kot nou népli pou trouv Covid so vilin néné

Enn lané kot nou pou kapav (ré)aprésié la normalité

Enn lané kot nou pou dir bann chatwa ek bann zwiser adié

Enn lané kot bann séki dan la peine pou aret riss diab par laké

Enn lané kot bann sékinn perdi travay rétrouv sérénité dan zot foyé

Enn lané kot nou maryé-piké pou nou sorti dan difé

Enn lané kot éna mwin linzistis, inégalité, nou gagn drwa révé

Ser lekter, a twa ek to lafami, mo swet twa enn bon, enn méyer lané.

Karen Walter: «Tout n'est pas perdu»

2020, un maudit virus pa get figir

SDF ou gran palto

Des entreprises à genoux

Des gagne-pain sur le pavé sans un sou

2020, sacré frein, vous dites ?

Pas pour les jouisseurs, magouilleurs, pollueurs

Pas pour ces familles qui pleurent la descente aux enfers de leurs enfants alcooliques, drogués

Pas pour ces barons qui se savent intouchables

Pas pour ces extrémistes de la Toile ou ailleurs qui sont tolérés et qui se croient tout permis

Pas pour ces bourreaux de femmes, d'enfants

Pas pour ceux qui peinent toujours à joindre les deux bouts

Qui triment jour et nuit pour avoir un toit décent

Qui combattent la maladie

Tout n'est pas perdu

Osons espérer

Voir en 2021, notre vivre ensemble, notre bel élan de solidarité fleurir davantage tel un bouké banané

Nous pouvons accomplir tellement d'autres belles choses

Continuer à apporter un sourire sur le visage des plus vulnérables

Protéger, cultiver sainement notre terre

Dibout lor nou lipié

Pa les personn kraz nou

Laëtitia Mélidor: «Panser nos blessures»

Mon souhait est que nous puissions tous panser nos blessures. Que ceux qui prêchent la bonne parole en demandant aux plus faibles de se serrer la ceinture abandonnent aussi leurs privilèges ! Que ceux qui battent leur femme choisissent le dialogue et la patience ! Que ceux qui maltraitent leurs enfants choisissent l'amour ! Que ceux qui sont prêts à tuer pour leur trafic de drogue changent de chemin ! Que ceux qui peinent à joindre les deux bouts arrivent à sortir la tête hors de l'eau ! Que nos familles soient épargnées par le Covid-19 ! Que nos emplois soient préservés ! Que notre pays puisse se relever et prospérer ! Adios 2020 !

Shelly Carpayen: «Nos proches, les meilleurs cadeaux»

Melhia Bissière: «Une bonne santé»

C'est l'élément essentiel à notre vie et il est impératif de ne pas négliger notre santé. Une fois perdu il est difficile, voire impossible, de la recouvrer. Je vous souhaite donc de bien prendre soin de vous et d'avancer peu importe les difficultés auxquelles vous avez fait face en 2020 et celles qui pourraient survenir en 2021. Beaucoup de courage et de prospérité dans vos projets et initiatives ainsi que tout le meilleur pour cette nouvelle année qui commence.

Joëlle Elix: «Se relever du Covid-19»

Je souhaite que le vaccin soit l'arme ultime pour se relever du Covid-19. Que les activités économiques puissent reprendre et que ceux qui font face à des difficultés financières ou qui ont perdu leur emploi puissent trouver la lumière au bout du tunnel ! Qu'on en finisse avec ces scandales, les unes plus choquantes que les autres, qui ont terni l'image du pays en 2020 ! Qu'on en finisse avec les petits copains/copines et le "noubanisme" qui gangrène nos institutions ! Que la méritocratie fleurisse à tous les niveaux et que la compétence soit valorisée !

C. W. C.: «Embarquons vers la lumière»

En cette fin d'année, mes pensées profondément sincères vont à tous ceux dont la vie à un arrière-goût amer, ceux qui subissent les mystères, ceux qui continuent de se taire, impuissants dans la misère, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont à bout de nerfs ou qui ne savent plus quoi faire... Avançons ensemble pour qu'en 2021, nous continuions à être solidaires dans nos galères, que la vie de qui que ce soit ne soit un calvaire et que le temps fasse le nécessaire pour éloigner Lucifer et... qu'enfin la magie opère. Bonne année 2021 de tout mon coeur !

Priya Luckoo: «Respecter les uns et les autres»

Je souhaite qu'à travers le monde, les gens puissent progressivement reprendre une vie normale tout en cohabitant (malheureusement) avec le Covid-19 et/ou ses variantes. Que tous ceux ayant perdu leur emploi, en raison du Covid-19 surtout, parviennent à en trouver un autre. De manière à pouvoir vivre avec dignité et de pouvoir honorer leurs engagements et responsabilités. Mon souhait, c'est aussi qu'on arrive à se respecter les uns et les autres, et qu'ainsi, on cesse d'avoir recours à la violence envers les humains et les animaux. Aucun innocent ne mérite de mourir.

Florian Lepoigneur: «L'année du renouveau»

2021 sera une année déterminante sur les fronts sanitaire et politique. Je souhaite que Maurice puisse vite faire vacciner ses citoyens contre le Covid-19, une priorité avant d'ouvrir les frontières définitivement. L'année 2020 a été néfaste pour l'économie et les libertés citoyennes. Je souhaite que 2021 soit l'année du renouveau. Que le gouvernement se ressaisisse face à la colère des citoyens et prône l'apaisement, le dialogue et la transparence ! Que le citoyen ait voix au chapitre dans les décisions cruciales du pays ! Que les Mauriciens continuent à être solidaires et à s'engager davantage pour les démunis et les victimes du Covid-19.

Lovina Sophie: «Redonner à la vie sa valeur»

La vie est un cadeau qu'on doit tous chérir avec prudence et dévotion. 2021 sera sans doute meilleure que 2020. Pour cette nouvelle année tant attendue, je souhaite que la vie soit meilleure pour chacun de nous. La période difficile qu'on a traversée avec la pandémie du Covid-19 nous a tous affectés. 2020 nous a recalibrés et nous a fait comprendre que le bonheur est dans les petites choses. Que 2021 soit pour nous tous une occasion pour revivre les moments perdus, nous racheter et redonner à la vie sa valeur. À vous ma famille, mes amis, mes collègues, et tous ceux que je connais, je vous souhaite une meilleure vie.

Lindsay Prosper: «Se ressaisir pour éviter le pire»

Un signal fort nous a été donné en 2020 avec l'émergence surprise de la pandémie du Covid-19. Un phénomène qui constitue un véritable défi à l'intelligence humaine qui, jusqu'ici, a poussé ses capacités de développement dans des proportions inimaginables. Des pouvoirs énormes ont été conférés à la machine qui permet à l'humain de visionner le monde sans se déplacer. Et pourtant, un virus est venu démontrer qu'au niveau de nos défenses personnelles, il y a une fissure que ce même virus peut exploiter au point de provoquer la mort. Que le monde se ressaisisse afin d'éviter une aggravation de la situation actuelle !

Chloé Chelvan: «Espoir pour les plus jeunes»

2020 a apporté son lot de souffrances aux familles mauriciennes. Cela a été une année cruelle, surtout pour les plus innocents et pour nos aînés. Que la disparition tragique du petit Ayaan et les autres agressions atroces soient une prise de conscience pour tous. Je souhaite que nous arrivions durant cette nouvelle année à combattre le fléau de la drogue qui détruit la vie de nos jeunes et que les Mauriciens prennent conscience des dangers de la route et de l'addiction à l'alcool. Bon courage également aux étudiants, dont le parcours scolaire a été chamboulé par la pandémie.

Olivia Edouard: «Un nouveau départ»

Mon souhait pour l'an prochain est de laisser 2020 dans mes souvenirs et d'accueillir une année de renouvellement. Que 2021 se démarque de 2020 par des événements plus positifs comme faire sortir le monde de la crise économique en s'adaptant au 'new normal' ! J'aimerais que les gens puissent se reconnecter à la société et partager des moments forts sans avoir à se soucier du virus. Que 2021 soit un nouveau départ sur des bonnes bases humaines que 2020 nous a forcés à consolider !

Nafiisah Peerbaye: «Un judiciaire toujours indépendant»

Le judiciaire n'a pas été épargné par le Covid-19. Il a dû adopter le télétravail pour faciliter les affaires en cour et les membres du barreau ont dû adopter la «new normal». En tant que journaliste judiciaire, j'aurais souhaité que les magistrats qui fixent une heure pour écouter un procès, la respectent et ne laissent pas les avocats, avoués ou membres du public en attente pendant une journée pour les informer à la dernière heure d'un renvoi. Je souhaite aussi que le judiciaire reste indépendant et que la profession d'avocat garde toujours ses lettres de noblesse. Que les hommes de loi privés ou du parquet fassent leur métier sans peur ni faveur dans l'intérêt du public.

Vilorsha Armoogum: «De l'énergie !»

Nous sommes tous impatients de laisser cette année 2020, marquée par la crise sanitaire Covid-19. Mes voeux pour une année réussie : beaucoup de rencontres enrichissantes, des projets plein la tête et l'énergie pour les réaliser. Que 2021 nous apporte de la joie, de la prospérité et de l'énergie. Qu'elle nous apporte aussi plein de sagesse et la santé, qui nous permettront de réaliser l'ensemble de nos projets à tous.

Selvanee Vencatareddy-Nursinghen: «La lumière au bout du tunnel»

Je souhaite que pendant cette nouvelle année ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui galèrent pour joindre les deux bouts retrouvent la lumière au bout du tunnel ! Que le malaise, qui s'est installé chez plus d'un depuis le confinement, disparaisse et qu'on recommence à croquer la vie à pleines dents ! Le Covid- 19 a été une douche froide pour beaucoup d'entre nous, une façon pour l'univers de nous secouer afin que nous recommencions à vivre et à arrêter de prendre tout pour acquis. Je souhaite vivement que tout le monde puisse se rendre compte de cette chance et arrête de mêler religion et politique.

Stewelderson Casimir: «Mes voeux et voeux-pas»

Bientôt un an que, des rangs de «l'express», je partage votre quotidien. Profitons pour nous rappeler notre vécu et nous préparer mentalement à l'avenir. Pour 2021, j'ai des voeux et un voeu-pas. Je voeux, qu'armé du même état d'esprit, je me tiens avec mes collègues à vos côtés pour combattre les injustices et essayer d'améliorer notre quotidien à tous. Je pense ici aux sans-emploi, qui luttent chaque jour pour ramener un sourire à la maison. Vous avez été les héros de 2020 et je voeux vous voir garder la même détermination. Mon seul voeu-pas : pas d'injustice en 2021 et avec la même volonté je vous aiderai dans ce combat sur un chemin bien trop rempli d'embûches.

Yasin Denmamode: «Pour que l'arc-en-ciel ne soit pas qu'un slogan»

Mes amis, Soyons rassurés. 2021 peut difficilement être pire que l'année qui s'est écoulée. Mais 2020 n'est pas partie sans laisser son lot de leçons. Le confinement nous a appris à revoir nos priorités, et gardons cela en tête pour la nouvelle année. Apré, pa blié kontignn lav lamé ek met mask!

Nous avons aussi vu que les Mauriciens, contrairement à la croyance générale, ne sont pas des moutons. Il y a eu deux soulèvements sociaux, nous avons tous collaboré pour venir à bout de la marée noire. Gardons la cohésion et renforçons-la, n'en déplaise aux lobbyistes de tous bords.

Pour 2021, faisons de sorte que l'expression «Pays Arc en Ciel» ne soit pas un slogan vide mais une réalité.

Marie-Annick Savripène: «Que les Agaléens puissent jouir de leur île»

Je souhaite que la vaccination contre le Covid-19 s'intensifie dans le monde et qu'elle soit introduite à Maurice, afin que les frontières puissent être rouvertes et que l'économie puisse être relancée et que la prochaine saison touristique puisse être planifiée, même si son redémarrage n'est pas prévu avant septembre 2021. Je souhaite que les Agaléens puissent jouir pleinement de leur île, qui ne devrait pas être transformée en base militaire ou pied-à-terre pour aucune superpuissance. Je souhaite qu'en 2021, le Covid-19 ne soit plus qu'un mauvais souvenir.

Manisha Deena: «Que cessent les méchancetés gratuites sur la Toile»

Je souhaite de tout coeur que 2021 apporte la paix et la sérénité bien méritées à tout le monde. Que cette nouvelle année soit remplie d'heureux moments et qu'elle soit synonyme de bonne santé. Que les gens puissent accomplir en 2021 tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser en 2020. Que tous ceux qui ont vécu les pires moments de leur vie en 2020 puissent avoir le courage d'avancer. Que les emplois demeurent sauvegardés et que justice soit rétablie là où il le faut. Finalement, que des méchancetés ne soient pas véhiculées de façon gratuite, surtout sur la Toile.

Mélissa Millien: «Soyez un tant soit peu humains... »

Des cas d'infanticide, de féminicide ; des morts atroces ; des décès liés au coronavirus, une économie plombée par le confinement, la perte d'emploi ; l'expulsion des squatteurs, dont des enfants ; le naufrage du Wakashio, la mobilisation des Mauriciens et de la diaspora en colère ; des scandales politiques qui se succèdent... Il faut dire que 2020 a été une année des plus foireuses, à bien des niveaux. Je parie que même ces devins de tout poil n'ont rien vu venir. Cependant, comme dit l'autre, il faut tirer le meilleur du pire. Cette année nous aura montré que nul n'est indispensable, que rien n'est jamais acquis à l'Homme et que la vie ne tient qu'à un fil. Alors, apprenez à mettre de côté votre ego. Et, pour l'amour du ciel, soyez un tant soit peu humains... Sur ce, bonne année 2021 !

Villen Anganan: «Contenir les excès de nos princes»

Après une année inédite marquée par une crise sanitaire et économique, doublée d'une crise de leadership au plus haut sommet de l'État et d'une gouvernance hasardeuse suscitant controverses et critiques populaires, je souhaite que 2021 soit l'année d'un réveil populaire. Pour contenir les excès de nos princes qui confondent aujourd'hui les caisses de l'État avec leurs poches. Et libérer nos institutions des griffes de leurs nominés qui jurent allégeance matin, midi et soir à leurs maîtres... Que la nouvelle année soit celle d'une nouvelle prise de conscience pour réfléchir sur les contours d'un nouveau modèle de société post- Covid-19, privilégiant des valeurs de solidarité et de partage, retrouvées au sein de la population durant le confinement, et que la course effrénée et souvent malsaine pour s'enrichir à n'importe quel prix ne soit pas la seule et unique raison de vivre.

El Figaro: «Que Safe City fonctionne !»

Je souhaite ardemment que le projet Safe City fonctionne au maximum en 2021.

Que chaque délit sur la voie publique soit répertorié à la seconde près, qu'une brigade mobile aille sur place et mette k.o. tout malfrat osant s'attaquer à une vieille dadi pour lui voler son sac à main.

Que cette dadi reprenne goût à la vie, qu'elle sorte son collier de souverains en or (girni') frappés d'effigie des rois et reines d'Angleterre d'antan et l'arbore fièrement.

Qu'on assiste à une parade de 'girni' comme auparavant lors des 'safrans' marqués par des concours de geet gawai (chansons nuptiales). Avec Safe City, les dadis et les girnis seront plus 'safe' que jamais.

Shanedy Wong Tong: «Que les leçons soient retenues»

Je souhaite à tous ceux pour qui les choses n'ont plus de sens d'en trouver. À ceux qui, privés de visibilité, avancent dans l'incertitude, d'avoir confiance en de meilleurs lendemains. Mais je souhaite surtout que les leçons tirées de cette année soient retenues, que l'on se souvienne que la planète n'est pas une source inépuisable de ressources, que les débalancements dans les différents écosystèmes au profit des industries, de la production et du capitalisme à des proportions non pas essentielles mais démesurées ont des répercussions, certaines étant irréversibles. Enfin, je souhaite que chacun puisse réellement VOIR l'autre.

Christine Turenne: «Un retour à l'essentiel»

2020 a été une année difficile pour chacun d'entre nous. Je souhaite que nous retenions les leçons qu'elle nous aura apprises. Que nous revenions à l'essentiel. Que cette nouvelle année nous fasse prendre conscience de l'importance de tout ce qui nous entoure. Soyons plus protecteurs envers la nature, plus empathique envers les autres, surtout envers ceux qui ont subi de plein fouet les conséquences de la pandémie. En tant que Mauriciens, apprenons à mieux nous accepter avec nos différences. Que 2021 soit un réveil de conscience pour chacun de nous, afin de rendre meilleure notre vie, meilleur notre pays !

Aline Groëme-Harmon: «Simplement vivants»

Combien de fois nous sommes nous surpris à souhaiter retrouver notre vie d'avant ? Nous voici face au fait accompli : 2021 ressemblera fort à 2020. La boule (et les guirlandes) au ventre nous devons grimper la montagne d'incertitudes de la vie de maintenant. Et si... Plus qu'un vague souhait, nous étions simplement vivants.

Kheseeka Gopee: «Rechargeons nos batteries émotionnelles»

Après une année 2020 quasi déprimante, cap sur 2021 ; que cette nouvelle année soit plus pétillante, emplie de bonheur. Laissons derrière nous ces épreuves difficiles que nous avons pu traverser sur le plan personnel ou professionnel. Laissons derrière nous les pires souvenirs de 2020 alimentés par le Covid- 19. Il est grand temps de recharger nos batteries émotionnelles afin d'affronter tous les inconnus de cette nouvelle année. 2021 est une année d'espoir. C'est l'occasion même de réaliser ses plus profondes aspirations ainsi que de relever tous les défis. Sachons unir nos forces pour gravir ensemble tous les sommets. Meilleurs voeux à tous.

Arnaud Tuyau: «Pran konsians réalité»

Éna ankor lespwar... lespwar pou to rann to lavi méyer, lespwar pou to sorti dan maré nwar...

Mo swé sé ki tou Morisien répran zot lavi an min... ki zot lévé pou zot drwa, lévé pou dir NON, lévé pou ki zot aret dormi déor, lévé pou ki zot bann zanfan kapav manzé, lévé pou ki

Moris retrouv so kouler...

Réaprann konn viv, viv ar to fami, ar to vwazin, viv ar to later mé sirtou réaprann viv ar to mem...

Si to anvi sanzman komans par sanz to mem, sanz to mantalité, ouver to lespri ek réouver to léker...

Pa perdi lespwar, Lévé do mo pep, pran konsians réalité...

Shivanee Runghen: «Nouvelle année, nouveaux horizons»

Je vous présente à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes voeux de réussite, de santé et de prospérité. Que 2021 soit une année remplie de joie, une année pleine d'espoir, avec le bonheur de le vivre au quotidien et de pouvoir le partager. Vive 2021 ! Une année royale nous attend ! Cheers !

Iqbal Ahmed Khan: «For a more boring 2021!»

After the rollercoaster that was 2020, I finally understood why the expression "may you live in interesting times" is considered a curse in China. My wish for 2021 is to finally have some idea of where we are headed as a country, less anxiety all around and some semblance of predictability in our lives. My wish is for a more boring 2021. Enough of interesting times and excitement thank you very much.

Marie Claire Lassemillante: «De nouveaux défis»

L'année a été dure et nous avons été confrontés à beaucoup de drames humains et économiques ; souvent seuls derrière nos écrans, nous avons pu ressentir solitude et lassitude. Mon souhait pour 2021 est que nous soyons plus solidaires, plus connectés, plus disposés à apprendre les uns des autres, à partager nos connaissances et notre expérience ; plus motivés dans notre travail et plus heureux dans nos familles... La nouvelle année vient avec plein d'autres défis mais je souhaite ardemment que nous puissions travailler avec le même enthousiasme pour relever avec toutes les personnes de bonne volonté le défi de guérir notre pays malade.

