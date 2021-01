Ile Maurice: Mahen Utchanah n'est plus

L'ancien ministre de l'Energie, Mahen Utchanah, qui occupa ce poste de 1983 à 1994, a tiré sa révérence. Il était âgé de 70 ans.

En effet, l'ancien ministre s'est éteint des suites d'une longue maladie. On se souvient de lui, dans les années 70, 80 et 90, où il s'est retrouvé être en quelque sorte le sheriff de Sir Anerood Jugnauth dans la circonscription de Rivière du Rempart/Piton No 7).

C'est Mahen Utchanah qui occupait chaque pouce du terrain au N°7, Sir Anerood lui déléguant toutes les responsabilités nécessaires à son fonctionnement dans cette circonscription.

Candidat du MMM aux côtés d'Anerood Jugnauth en 1976, cet enseignant du secondaire ayant fait ses études en Inde est battu alors que son colistier est élu en même temps que deux candidats travaillistes.

Il a fallu attendre les élections de 1982 pour que Mahen Utchanah goûte à la victoire. Lorsqu'un conflit surgit à l'intérieur du MMM en 1982-83, Mahen Utchanah se retrouve comme le fidèle des fidèles de Sir Anerood. Après la création du MSM en 1983, Il devient ministre de l'Énergie. Fonction qu'il va occuper jusqu'en 1994.

Mahen Utchanah, est réélu aux élections de 1983, 1987 et 1991.

Comme bras droit de Sir Anerood, il organise plusieurs événements pour soutenir le MSM notamment une grande fête populaire au stade du Nord en 1993 avec la participation de grands artistes de Bollywood. Ce rassemblement pour marquer le 10e anniversaire du MSM connut un grand succès d'affluence.

Mahen Utchanah a aussi grandement aidé l'écrivain anglais Kevin Shillington dans la rédaction de la seule œuvre biographique sérieuse qui a été publiée sur Sir Anerood Jugnauth.

Toutefois, ce fidèle de Sir Anerood ressentit une profonde déception quand il fut lâché par son leader suivant une controverse liée à un projet d'acquisition de turbines à gaz par la Central Electricity Board. Il devait alors démissionner de son poste de ministre. Il en parlera même lors d'un entretien à l'express samedi en juin dernier, précisant qu'il n'a touché à aucun sou dans cette affaire.

Il s'éloigna de la politique et aux élections de 1995 quand le MSM fut battu à 60-0. Anerood Jugnauth l'avait alors remplacé dans le N°7 par l'avocat Kreetanand Seethiah.

Bien des années après, Mahen Utchanah se rapprocha de Navin Ramgoolam et aux élections de 2014, il organisa un rassemblement en faveur de l'alliance Ptr-MMM dans le N°7. Ce qui lui valut des ennuis et à son fils aussi, le MSM s'acharnant contre eux à propos d'une vidéo. Arrêtés et poursuivis, père et fils furent acquittés en cour.

Mahen Utchanah a aussi été président de la Global Organisation of People of Indian Origin (GOPIO) International, le réseau mondial de la diaspora indienne.

A sa famille endeuillée, la rédaction de l'express lui présente ses vives sympathies.