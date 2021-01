Egypte: Les déclarations du porte-parole du ministère éthiopien des AE sur l'Egypte sont inadmissibles

Les déclarations faites par le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères (AE) sur l'Egypte sont inadmissibles et constituent une transgression flagrante, a déclaré jeudi le porte-parole du ministère égyptien des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Hafez.

"Ces déclarations représentent une transgression grossière aux obligations contenues dans l'Acte constitutif de l'Union africaine qui stipule clairement, dans son article 4, l'engagement des États membres à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre pays. Elles constituent une violation des valeurs africaines de longue date qui incitent à la fraternité et au respect de l'autre", a dit M. Hafez dans un communiqué pour commenter les déclarations faites par le porte-parole éthiopien des AE sur l'affaire intérieure égyptienne.

"Une telle attaque contre l'Etat égyptien ne représente qu'une continuation de l'approche visant à mobiliser le ton hostile et nourrir des sentiments négatifs pour cacher les échecs successifs de l'Éthiopie à plusieurs niveaux interne et externe; tandis que l'Egypte a toujours préféré s'abstenir de discuter de la situation intérieure et des développements en Ethiopie", a dit le porte-parole.

"Le porte-parole éthiopien aurait dû prêter attention à la situation détériorée dans son pays qui connait plusieurs conflits et tragédies humanitaires entraînant la mort de centaines de personnes et le déplacement de dizaines de milliers de citoyens innocents", a dit M. Hafez en évoquant ce qui se passe, au vu et au su de tout le monde, dans les régions du Tigré et de Benishangul ainsi que la tension et l'instabilité continues dans la région d'Oromia et les pratiques hostiles de l'Éthiopie à l'égard de son périmètre régional, notamment les derniers actes militaires et l'escalade des tensions dans la ligne frontalière avec le Soudan.