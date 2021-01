Egypte: Arrivée de la frégate "Al-Galala" de type Fremm Bergamini à la base navale d'Alexandrie

"Al-Galala", première frégate de type Fremm Bergamini, construite par la société italienne "Fincantieri", est arrivée jeudi à la base navale d'Alexandrie pour rejoindre la Marine égyptienne qui connait récemment un énorme bond technologique dans les systèmes d'armement et l'efficacité au combat selon les derniers systèmes mondiaux.

La frégate Al-Galala est l'une des deux frégates FREMM qui font partie d'un accord conclu entre l'Égypte et l'Italie, ce qui reflète la vision de la direction politique et son fort soutien pour promouvoir les relations de partenariat et de coopération entre les deux pays amis dans de nombreux domaines.

La frégate Multi-missions se caractérise par sa capacité de naviguer d'une distance de 6000 miles nautiques et possède de nombreuses caractéristiques techniques et des systèmes d'armement modernes qui lui permettent d'effectuer toutes les missions de combat en mer en temps de paix et de guerre, ce qui en fait un grand ajout technologique aux compétences de la marine pour pouvoir sécuriser les frontières et les lignes maritimes, protéger les forces terrestres le long de la côte lors des opérations offensives et défensives, et préserver les différentes ressources naturelles de l'Etat en Méditerranée et en mer Rouge.

Le lieutenant-général Ahmed Khaled, commandant de la marine égyptienne, a prononcé une allocution dans laquelle il a transmis les salutations du président Abdel Fattah Al-Sissi, commandant suprême des forces armées, et du général Mohamed Zaki, commandant général des forces armées et ministre de la défense et de la production militaire, à l'équipage de la frégate.

Le lieutenant-général Ahmed Khaled a affirmé que le commandement général des forces armées tenait à mettre en œuvre une stratégie globale pour développer et moderniser la flotte de la marine égyptienne afin d'améliorer les capacités de combat des forces navales.

Il a également souligné la volonté de la direction politique de maintenir les plus hauts niveaux de préparation des forces armées en tant que force qui assure la sécurité et la stabilité dans la région, lutte contre le terrorisme et l'immigration illégale et contribue aux travaux de développement.