Maroc: DGSN - 9.499 fonctionnaires de police ont bénéficié de l'avancement au choix au titre de l'exercice 2020

Rabat — Un total de 9.499 fonctionnaires de police, tous corps et grades confondus, ont bénéficié de l'avancement au titre de l'année budgétaire 2020, soit 87% du total des postes budgétaires consacrés à la sûreté nationale, a annoncé, vendredi, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

L'année budgétaire 2020 a été marquée par un élargissement de l'éventail des bénéficiaires de l'avancement au choix par rapport à l'année 2019, avec une hausse de 2.093 bénéficiaires, soit une augmentation d'environ 28,26%, précise la DGSN dans un communiqué.

Cet avancement a concerné 7.204 fonctionnaires de police en uniforme et 2.295 en civil, avec une attention particulière et un grand soin apporté aux fonctionnaires de grades inférieur ou moyen, relève la DGSN, notant que le taux de bénéficiaires de cette catégorie de fonctionnaires en uniforme a dépassé les 99% et a atteint 89,59% du total des bénéficiaires en tenue civile.

Cette annonce intervient dans un contexte marqué par l'adoption du nouveau statut des fonctionnaires de la DGSN, qui leur garantit plusieurs incitations administratives et financières, notamment la réduction du nombre d'années requis pour bénéficier de l'avancement au choix, relève la même source, faisant savoir qu'elle a également mis en place une nouvelle charte d'évaluation de la performance de ses fonctionnaires qui permet leur notation annuelle en se basant sur des critères de compétence, de mérite et de performance professionnelle.

La DGSN accorde une importance particulière à l'avancement au choix, lequel est à l'avant-garde des mécanismes de promotion professionnelle et l'une des principales incitations administratives qui encouragent les fonctionnaires de police à faire preuve de plus de sacrifice et d'abnégation lors de l'exercice de leurs nobles missions de protection de la sécurité des citoyens, de préservation de leurs biens et d'amélioration de la qualité des prestations qui leur sont offertes, conclut le communiqué.