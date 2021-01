Algérie: Tissemsilt - Des associati0ons s'investissent dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus

- Des associations de la wilaya de Tissemsilt fournissent de grands efforts pour participer à la lutte contre la pandémie du Coronavirus, notamment pour ce qui est du volet de sensibilisation visant différentes franges de la société.

Depuis le début de la pandémie, ces associations ont ainsi lancé de nombreuses initiatives de prévention qui ont visé différentes zones de la wilaya, faisant du travail de terrain l'autre jalon dans les efforts fournis par les différents services et instances concernés par la lutte contre le virus.

A ce propos, le commissariat de wilaya des scouts musulmans algériens (SMA) a lancé moult opérations de sensibilisation et de prévention pour faire face à la Covid-19, dont une initiative lancée à travers sa page officielle sur les réseaux sociaux sous le slogan "restez chez vous, vous préserverez votre santé". Une initiative comprenant conseils et orientations prodigués aux citoyens pour prendre les mesures de prévention nécessaires à l'effet d'éviter la contamination, explique le commissaire de wilaya, Mohamed Kabi.

Les SMA ont également distribué quelque 10.000 bavettes de protection et 3.000 unités de désinfection au profit des citoyens nécessiteux dans les zones d'ombre et les quartiers populaires de la wilaya.

De son côté, le bureau de wilaya de l'"Association el Islah wal irchad" a lancé plusieurs initiatives de prévention contre la pandémie, notamment des opérations de stérilisation et de désinfection de 12 bureaux de poste dans la ville de Tissemsilt, Theniat El-Had, Bordj Bounâama, Khemisti, ainsi que 20 établissements scolaires, outre les agglomérations urbaines et rurales, selon le chef du bureau, Abdelkader Khelifi.

L'association a également distribué plus de 9.000 unités de prévention contre l'épidémie du virus corona (masques, moyens de stérilisation, gel hydro-alcoolique) au profit des mosquées et de citoyens des quartiers populaires et des zones rurales reculées.

L'association de wilaya de défense des consommateurs et de l'environnement a, quant à elle, intensifié ses actions de sensibilisation durant la crise sanitaire, en organisant notamment des rencontres de proximité en collaboration avec la Direction locale du commerce.

L'association a également participé dans 14 opérations de désinfection et de stérilisation organisées par différentes instances et établissements publics ayant touché plusieurs villes de la wilaya, dont Tissemsilt, Theniat El-Had, Bordj Bounâama, Khemisti et Lardjem, selon la même source.

Les associations juvéniles et sportives plus actives sur les réseaux sociaux

Les associations juvéniles et sportives ne sont pas restées les bras croisés depuis l'apparition de l'épidémie puisqu'elles ont lancé, quant à elles, plusieurs actions et initiatives de sensibilisation sur leurs pages des réseaux sociaux.

Le président de l'association, Abderrahmane Boudoumi, a indiqué à l'APS que son organisation a décidé d'utiliser l'espace bleu dans l'opération de prévention du virus corona, au vu de l'intérêt des jeunes pour les réseaux sociaux, ce quipermet, selon lui de lancer des messages de sensibilisation au profit de cette frange de la société.

Il en est de même pour l'association sportive du Mouloudia de Tissemsilt qui a lancé une initiative pour faire face au virus corona, à travers les réseaux sociaux en appelant les sportifs locaux à respecter les mesures de prévention contre l'épidémie, notamment le port du masque, selon son président Mahroug H'mida.

L'association des activités des jeunes de la commune de Lardjem, a procédé elle, à la projection de vidéos sur sa page officielle et les réseaux sociaux pour mettre en avant les interventions des adhérents sur les effets du non respect des mesures de prévention, notamment le port du masque, selon son président, Rabis Abdelkader.

Elle prodigue ainsi des conseils accompagnés de photos sur la manière d'éviter la contamination au virus.

L'association a donc diffusé des témoignages de personnes ayant contracté le virus et répercuté les appels des victimes aux citoyens. L'objectif étant de se protéger et de protéger les personnes de leur entourage, précise son président, Abdelkader Chetouane.