Ile Maurice: Chantiers 2020 - Des réalisations malgré le Covid-19

Malgré le confinement lié à la pandémie du Covid-19 qui a forcé la mise à l'arrêt des chantiers, les choses ont repris par la suite pour que les projets s'achèvent comme prévu. Tour d'horizon de ces nouveaux développements.

Environnement

Lutte contre l'érosion

L'érosion a envahi plusieurs sites à travers l'île. Des travaux de protection côtière comprenant notamment revêtements rocheux et embellissements, y compris le replacement des casuarinas sur certaines plages, ont été entrepris par le ministère. Les sites complétés sont : Grand Bay Sunset Boulevard (100 m), Case-Noyale (100 m), Résidence-La-Chaux (100 m) et Baie-du-Tombeau (300 m). Le remplacement des filaos à Flic-en-Flac et au Morne est complété et un suivi est en cours.

Déchetterie à La-Chaumière

Frigidaire, machine à laver, matelas... Finis les déchets encombrants débarrassés sur les terrains vagues, au fond d'une rivière ou autre cours d'eau ou même dans la rue. La première déchetterie est entrée en opération à La-Chaumière Transfer Station en novembre. L'idée est de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire car Mare-Chicose est devenu à un point de saturation. Autre raison ? Mettre frein au déversement illégal de déchets et diminuer les risques environnementaux et sanitaires.

Logement

De septembre à décembre, la NHDC a procédé à la remise des clés aux bénéficiaires de maisons dans plusieurs régions. Le 7 septembre dernier, une soixantaine de maisons de Résidence l'Oiseau du Paradis ont été livrées aux bénéficiaires au coût de Rs 100 millions. Ensuite, 206 familles à Résidence Marguerite à St-Julien-d'Hotman ont obtenu les clés de leur maison le 19 octobre en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Coût total du projet ? Rs 329 millions. Puis, 43 familles de Résidence Fleur de Soleil, à Calebasses, ont pris possession de leur maison. Ce projet a nécessité un budget de Rs 36 millions. Un mois plus tard, ce sont 190 appartements qui ont été livrés à Chebel.

Construits par Super Construction, ils ont nécessité un déboursement de Rs 160 millions. Toujours en novembre, 102 appartements de Résidence Lys de la NHDC situés à Bassin, Quatre-Bornes, ont accueilli leurs bénéficiaires. En 2017, ces appartements avaient été au cœur d'une polémique. Au coût de Rs 173 millions, chaque appartement vaut ainsi Rs 1,6 million. Le 13 décembre, 94 familles de Résidence Tulipes, à Baie-du-Tombeau ont obtenu les clés de leur maison.

Nouvelle Cour suprême

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée par visioconférence. En effet, le nouveau bâtiment de la Cour suprême à l'angle des rues Edith Cavell et Desroches à Port-Louis a été inauguré conjointement par le Premier ministre indien Narendra Modi et son homologue mauricien Pravind Jugnauth, le 30 juillet. Construit sur une superficie de 25 000 mètres carrés et comprenant plus de 10 étages sur environ 50 mètres, le bâtiment a été construit avec l'assistance financière de l'Inde.

Ébène Car Park

Huit étages, 934 aires de stationnement, dont 861 espaces à l'intérieur alors que 73 sont des parkings non-couverts, destinés aux utilisateurs à court terme. Les travaux autour de l'Ébène Car Park qui ont débuté en 2014, ont nécessité un investissement de Rs 400 millions. L'inauguration s'est tenue le 23 octobre dernier.

Parc de loisirs d'Ébène

Rs 100 millions. C'est le montant déboursé pour la création de l'Ébène Recreational Park en remplacement de la défunte Promenade Roland Armand, sacrifiée à l'autel du Metro Express. Sur une superficie de huit arpents, ce parc offre des facilités aux enfants, aux joggers et aussi aux artistes qui peuvent utiliser l'amphithéâtre en plein air. L'inauguration a eu lieu le 5 décembre par le chef du gouvernement.

Infrastructures routières

Réouverture de l'autopont Decaen

Cadeau de Noël aux automobilistes. Après environ quatre mois de fermeture, l'autopont Decaen a été réouvert à la circulation jeudi. La rampe de 80 mètres a dû être démolie et reconstruite car un mois après son ouverture en décembre 2018, elle présentait des «signes mineurs de tassements», selon General Construction Co. Ltd (GCC), dus à la mauvaise qualité du sol. Le projet avait nécessité un investissement de Rs 320 m. L'intégralité des coûts de la reconstruction a été prise en charge par le constructeur.

Nouvelle-Découverte : Amélioration du virage existant

Ce projet a pris fin en septembre. Des travaux ont été effectués pour améliorer la sécurité au niveau du virage existant qui était non seulement étroit et aigu mais aussi dépourvu de bas-côté, ce qui représentait un problème de sécurité majeur pour les véhicules et les piétons. Ainsi, la Road Development Authority (RDA) a réaligné le virage dangereux sur une longueur de 600m en une chaussée de 7m de large, avec trottoir et drains. Coût du projet ? Rs 83,2 millions.

Cap-Malheureux By-pass

Rs 207,3 millions. C'est le montant déboursé pour la construction de la route de contournement de Cap-Malheureux. Inaugurée le 9 octobre, cette route longue de 1,2 km, a pour but de rallier la région de Cap-Malheureux, avec une bretelle donnant directement accès à la plage d'Anse-La-Raie.

La Croisette-Grand-Baie Link Road

C'est un projet qui scelle le partenariat public-privé. La Croisette-Grand-Baie Link Road, long de 1,5 km a été financée par la RDA et la compagnie Mon Choisy Ltée à hauteur de Rs 93,5 millions. La conception est réalisée par le consultant Servansingh Jadav & Partners Consulting Engineers Ltd et les travaux de construction par Rehm Grinaker Construction Co. Ltd.

Bel-Ombre : Construction du pont Ste-Marie

Il a fallu construire le pont Ste-Marie sur la route B9 à Baie-du-Jacotet, réhabiliter et élargir la route existante sur une longueur d'environ 400m. Les travaux ont été effectués par Rehm Grinaker Co. Ltd au coût de Rs 64,2 millions.

Mare-Tabac : Construction du pont Joli-Bois

Complété en juillet, le projet consistait à construire un nouveau pont et à réaligner la route existante sur environ 400m pour plus de sécurité et pour fluidifier le trafic. Le pont existant avait des défauts majeurs et la poutre qui soutenait le tablier était en état de corrosion avancée, montrant des signes d'affaiblissement et d'affaissement. Coût du projet ? Rs 18,6 millions.

Super U Le Cap Tamarin

Haze, Galaxy, Une Histoire d'amour, Vogatti... pas moins de 50 enseignes locales et internationales ont choisi de s'installer à Super U Cap Tamarin. Le quatrième hypermarché Super U a été lancé le 16 décembre. Coût de l'investissement ? Environ Rs 1,2 milliard.

Ces projets en cours

Environnement : des travaux pour la protection côtière

i. Grand-Sable-La-Grotte et la plage publique de Grand Sable. Le contrat a été alloué en décembre. Les travaux devraient prendre fin en février 2021 ;

ii. Bois Des Amourettes - Le contrat a été alloué en novembre. Les travaux devraient être complétés en février 2021.

iii. Pointe-aux-Feuilles à Grand-Sable (725m) - Fin des travaux en juillet 2021

iv. St-Martin à Bel-Ombre (260m).

v. Des travaux de réhabilitation à La Citadelle sont en cours.

Victoria Urban Terminal

À ce jour, les travaux du Victoria Urban Terminal sont complétés à 50 %, après un arrêt du chantier pendant deux mois et demi à cause du confinement lié au Covid-19. 2021 s'annonce décisive pour cet ambitieux projet qui a nécessité un investissement de Rs 1,9 milliard, financé grâce à une partenariat public-privé. Les prochaines dates à retenir :

· Ouverture de la passerelle reliant le Caudan au chantier : mi-2021

· Ouverture de la phase 1 du chantier : Octobre 2021 (à l'exception de la gare) mais les commerces et bureaux seront ouverts au public

· La gare sera opérationnelle en février 2022.

Metro Express : Rose-Hill-Quatre-Bornes complété en avril 2021

Les travaux de la phase 2A du Metro Express avance à grand pas. Ainsi de Rose-Hill, à partir de Duncan Taylor jusqu'à la gare de Quatre-Bornes, la pose des rails et l'installation des pylônes électriques sont en cours. Selon le calendrier des travaux, le chantier sera achevé en avril 2021. Les trams du metro express pourront ensuite desservir Quatre-Bornes-Port-Louis en 25 mins.

De Quatre-Bornes à Curepipe

À St-Jean, 20 poutres seront posées sur huit pilotis sur cette partie surélevée du tracé. Ce qui permettra de relier la station de Trianon à celle de Quatre- Bornes. Le premier tronçon sur quatre à l'entrée de la route St-Jean présente actuellement des retards. Le chantier à Curepipe progresse à grands pas avec les énormes structures surélevés qui surplombent le tracé à hauteur de la pâtisserie Suisse.

Les projets RDP pour fluidifier le trafic :

- La reconstruction du rond-point de Jumbo-Phoenix et le pont A1-M1, pour relier Coromandel et Sorèze. Les travaux sont complétés à 61 %. Coût du projet ? Rs 4,3 milliards.

- La phase une de la réhabilitation de la route B28 de Deux-Frères à Beau-Champ. 45 % des travaux complétés. Coût du projet ? Rs 104,2 millions.

- La route A1-A3 reliant Coromandel à Gros-Cailloux est complété à 87 %. Coût de l'investissement ? 294,8 millions.

Autres projets:

- Réhabilitation de la route Palmerston, à Vacoas. 11 % des travaux complétés. Coût de l'investissement ? Rs 394,1 millions.

- L'autopont Hillcrest, à Trianon est complété à 75 %. Le projet a nécessité un investissement de Rs 318 millions.

- La réhabilitation du pont Choisy, Poste-Lafayette est complétée à 38 %. L'investissement est de Rs 79 millions.

L'enseigne Décathlon à Bagatelle

Le géant des équipements sportifs s'implante à Maurice. Décathlon ouvre son premier magasin, dans un bâtiment en construction de 3 000 m2 à l'entrée de Bagatelle. L'initiative revient à Ascencia qui a conclu un partenariat avec le groupe français, créé en 1976. Décathlon possède plus de 1 500 magasins dans le monde et Maurice sera le 52e pays où il s'implantera. Initialement prévue en novembre, l'ouverture a été repoussée à avril 2021.