Algérie: An 2021 - Djerad présente ses vœux au peuple algérien

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté ses vœux au peuple algérien à l'occasion du nouvel an 2021, exprimant son souhait de voir «cette nouvelle année nourrie d'espoirs pour notre Algérie afin de s'entraider à parachever le processus du changement».

«L'année 2020 s'est écoulée pleine de défis et difficile. Nous avons perdu des personnes chères et fait nos adieux à des personnalités et avec la conjugaison des efforts de tous, nous avons fait face à la pandémie», a tweeté le Premier ministre.

Et d'ajouter: «A l'occasion du nouvel an 2021, je présente au président de la République et au peuple algérien mes vœux de bonheur et de santé, espérant que cette année soit nourrie d'espoirs pour notre Algérie afin de s'entraider à parachever le processus du changement ».