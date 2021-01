Ile Maurice: Vœux 2021 de Pravind Jugnauth - La police et les jeunes à l'honneur

Ceux qui réclament l'ouverture des frontières «pour leurs propres intérêts» ont été les premiers ciblés par le Premier ministre, dans son discours à la nation pour les traditionnels vœux du Nouvel An, ce vendredi 1er janvier 2021.

«L'année 2020, pour le monde entier a été marquée par le Covid-19, et nous avons vu la résilience et la discipline des Mauriciens. 288 jours après avoir eu le premier cas, nous pouvons célébrer en famille et avec nos proches la nouvelle année ensemble.»

Pour Pravind Jugnauth, ce sont les décisions prises par son gouvernement depuis mars 2020 «qui nous permettent de regarder l'avenir avec espoir et conviction (... ) Si on avait ouvert les frontières et laissé entrer sans quarantaine nous ne pourrions célébrer ensemble. (... ) Je profite de l'occasion pour dire à ceux qui continuent à déclarer que les frontières doivent ouvrir, sinon l'économie va couler d'arrêter de ne voir que leur intérêt et de ne pas créer de panique.» Le Premier ministre a répété que sa priorité était la santé et le bien-être de la population.

Il a également de nouveau mis en avant la gestion de la pandémie par son gouvernement et l'exemple que représente le pays en la matière. Il a au passage félicité son ministre de la Santé, Kailash Jagutpal et a eu une pensée pour les familles des dix victimes du Covid-19.

Capital politique

Autre sujet : le «cauchemar» du naufrage du Wakashio. Pravind Jugnauth a déclaré que chacun, à Maurice ou à l'étranger, devra prendre ses responsabilités à l'issue des conclusions de la Court of Investigation. Il a assuré les familles affectées du soutien du gouvernement. Après un laïus sur la préservation de l'environnement, cette fois c'était au tour de ceux «qui ont essayé de tirer un capital politique de cet événement» d'en prendre pour leur grade. «Si c'était des vrais patriotes il aurait mis la tête avec nous pour trouver des solutions au lieu de créer du désordre et paniquer les gens.»

Il a réitéré son soutien à la police, qui a travaillé jour et nuit pour faire respecter les consignes pendant le confinement et «continue le combat contre la drogue». A ce sujet, il a eu une pensée pour la constable Dimple Raghoo.

Il s'en est pris à ceux qui remettent en cause l'intégrité de la police «pour des raisons politiques» encore. Il annonce qu'il faudra investir et changer le système policier pour «assurer la sécurité de la population. Aucun criminel, voleur, fraudeur ne pourra y échapper, peu importe qui il est et s'il a des connexions».

Que l'opposition travaille dans l'intérêt du pays

Pour que tout le monde vive en pax il faut que chacun assume ses responsabilités. Le gouvernement, l'opposition, la population et la presse, estime le PM. «Le travail de l'opposition est important, elle a pour responsabilité de dire la vérité et de travailler dans l'intérêt du pays. Je souhaite une prise de conscience et que c'est l'intérêt du pays qui va primer.»

Les jeunes ont aussi fait l'objet du discours du PM. Il souhaite les préparer à être plus combatifs et résilients. «J'ai beaucoup d'espoir dans cette génération pour l'avancement du pays, en tant que papa de trois jeunes mais aussi comme Premier ministre.»

Le gouvernement met à la disposition des moyens (éducation, activités) pour qu'ils aient un travail qui corresponde à leurs aspirations. Pravind Jugnauth s'est dit satisfait de voir les jeunes motivés, il a pris pour exemple le nombre de candidats de cette génération aux élections villageoises, qu'il a félicité.

Soutien au secteur hôtelier

Il a également évoqué le Children's Bill. «Nos enfants ce sont nos trésors c'est notre devoir en tant que parents de les protéger.»

Il envisage 2021 avec «espoir et positivité» car le pays a une longueur d'avance face à la pandémie et que l'économie ne se porte pas si mal. Il est revenu sur les mesures comme le Wage Assistance Scheme et le Self Empoyed Assistance Scheme, octroyés à 450 000 compatriotes.

Tout cela «monter qu'il faut contrôler la situation sanitaire pour maintenir l'économie et préparer l'avenir malgré ». Il a avancé que le secteur de l'export avait repris, avec une hausse de 10 % des exportations par rapport à l'an dernier. «L'économie locale aussi fait bien.» Mais il a tenu à rassurer les employés du secteur de l'hôtellerie que son «gouvernement ne va pas les laisser tomber on va faire tout pour que secteur reprenne.»

En ce qui concerne le vaccin contre le Covid-19, Pravind Jugnauth a annoncé que le gouvernement négocie aussi directement avec les laboratoires producteurs pour un approvisionnement direct au plus vite et souhaite vacciner 60 % de la population, afin de rouvrir les frontières et revenir à une situation normale. Le ministère de la Santé communiquera dessus bientôt.